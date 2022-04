Tensa discusión entre Sabrina Carballo y El Chanchi Estévez en El hotel de los famosos

“¿Consejos al virgo?”, indagó Alex, haciendo referencia a Locho Loccisano. “Sí, es re amiga, me parece que le quiere dar”, dijo Chanchi. “Sí. Es muy charlatana lepre con el nuevo member”, siguió El Emperador.

“Mirá qué loco Maxi, cuando todos me decían que hacías estas cosas yo decía “es incapaz de hacer estas cosas”, reaccionó Sabrina Carballo. “¿Yo qué estoy haciendo?”, le preguntó el ex futbolista. “Esto”, le dijo ella. “¿Qué es esto?”, preguntó él. “Cuando todos me decían “no, porque Maxi incita a que la gente””, insistió la actriz.

“¿Incita? Eh, pará un poco loca”, reaccionó Chanchi. “Claro, ahora entiendo lo que hacés. Estás hecho un bolu… si hacés estas cosas”, insistió Sabrina. “No sé de qué hablás boluda, estás asegurando algo que no…”, respondió Estévez, quien semanas atrás tuvo su boda con la actriz ante sus compañeros de reality.

“Lo acabas de hacer con Alex”, le reprochó ella. “¿Pero en serio vos pensás que yo puedo influenciar a Alex? ¿En serio me estás hablando?”, le planteó él. “Pero Alex vota a quien quiere”, agregó. “Ya sé, ya lo hablamos esto, pero a lo mejor otras personas sí son influenciables”, dijo ella.

"Pero vos te dejaste influenciar boluda también. Por Rodrigo, votaste a Majo porque te dijo Rodrigo”, le recriminó Chanchi. “Y la hubiese votado al otro día sino”, se defendió Sabrina. “Pero si vos me reconociste que la votaste a ella por Rodrigo”, le dijo él. “Sí, y se lo dije”, contestó ella.

“¿Entonces qué hablás?”, preguntó él. “Pero yo lo admito”, respondió ella. “Pero boluda, acá cada uno vota a quien quiere. Yo me banco la que venga, todo bien, pero la hipocresía no”, cerró Chanchi.