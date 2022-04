La escandalosa pelea de Chanchi Estévez con Sabrina Carballo por la que hizo las valijas y se fue de El hotel de los famosos

carballo estevez captura 2.jpg La discusión entre Chanchi Estévez y Sabrina Carballo comenzó durante la cena en El hotel de los famosos.

A partir de ese momento, la situación se puso más que tensa cuando la actriz fue por más y le disparó “Cortala de decir la H Maxi, qué hinchapelotas, ¿por qué no vas vos a la H?”. "Mndame" le dijo él desafiante, e inmediatamente Sabrina le echó en cara "Yo no te voy a mandar, porque no soy garca”.

“¿No te cansás de hablar tantas pelotudeces querida? Sos una máquina de hablar boludeces, callate un poco”, le gritó Chanchi Estévez a la actriz ya desencajados los dos. Y en un interminable ida y vuelta de reproches, él le gritó antes de levantarse de la mesa “Qué pesada que sos piba. Todo el tiempo hablando, cortala. Una pesada, todo el día, no se puede decir nada, ¿pero quién te pensás que sos?, ¿quién te crees que sos?, tenés un hambre, ¿quién sos?”.

Embed

Por qué Chanchi Estévez hizo las valijas y dejó El hotel de los famosos

Es así que tras esa discusión lo más parecida a una verdadera crisis matrimonial, Chanchi Estévez aseguró en el back que prefería dar un paso al costado para descomprimir la situación. Y tras esas declaraciones se lo vio juntar sus cosas y encarar hacia la salida del hotel. Fue Lissa Vera quien intentó frenarlo, pero todo fue en vano.

chanchi estevez lissa vera captura.jpg Lissa Vera fue una de las compañeras que intentó frenar a Chanchi Estévez cuando decidió irse de El hotel de los famosos.

Claro que adentro de El hotel de los famosos estaba Sabrina Carballo angustiada por la reciente pelea con su ex pareja en la vida real, explicándole a sus compañeros entre lágrimas “No es fácil, porque Maxi no es una persona X , y hay amor y hay mucho enojo también... Porque cuando nos separamos no nos separamos bien, ¿entendés?”.

carballo Maxi no es una persona x.jpg Sabrina Carballo angustiada tras el cruce con su ex, Chanchi Estévez, en El hotel de los famosos.

Pero lo peor vendría cuando se enteró que Estévez había abandonado el juego. “¿Cómo que armó la valija?, ¿me estás jodiendo?”, preguntó desencajada y luego intentó pedirle a la producción del programa hablar con él.

En tanto, pudo escucharse la voz de él diciendo "No quiero hablar, después hablamos”, al tiempo que Sabrina le rogó llorando “Escuchame, ¿me lo juras? Si vos te vas yo me voy atrás tuyo. Jurámelo por el nene”.