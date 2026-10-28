Silvina Escudero impactó con su look de novia en Polémica en el bar y Mariano Iúdica se sorprendió: qué dijo

E incluso la repercusión continuó al aire cuando en vivo al momento de mostrar su look para el programa sus compañeros le gritaban con humor: “¡Extraterrestre!”. Y otros le decían “¡Viva la novia!” por su nuevo romance.

Qué dijo Silvina Escudero de su nuevo amor tras separarse de Federico

En una nota para el ciclo Intrusos (América TV), Silvina Escudero reconoció que alguien había aparecido en su vida a seis meses de su separación de Federico tras nueve años en pareja y dos de matrimonio.

"Soy muy feliz yo sola en el silencio de mi casa con Titán. Entonces, para que un otro esté en un mano a mano compartiendo mi vida, me tiene que traer un montón de felicidad", remarcó la bailarina en diálogo con el cronista Ale Castelo.

Sin embargo, reconoció que conoció a una persona fuera del ámbito laboral y ajeno al medio, aunque prefirió resguardar detalles de quién se trata. "Lo conocí en un ámbito muy íntimo, muy cerradito y muy chiquitito. No laboral", reveló entusiasmada.