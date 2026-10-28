A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ENAMORADA

Silvina Escudero impactó con su look de novia en Polémica en el bar y Mariano Iúdica se sorprendió: qué dijo

Silvina Escudero apareció vestida de novia en el programa Polémica en el bar tras contar que está conociendo a alguien y el conductor Mariano Iúdica dio su devolución del look.

28 oct 2026, 08:00
Silvina Escudero impactó con su look de novia en Polémica en el bar y Mariano Iúdica se sorprendió: qué dijo

Silvina Escudero impactó con su look de novia en Polémica en el bar y Mariano Iúdica se sorprendió: qué dijo

Silvina Escudero impactó con su look de novia en Polémica en el bar y Mariano Iúdica se sorprendió: qué dijo

Silvina Escudero impactó con su look de novia en Polémica en el bar y Mariano Iúdica se sorprendió: qué dijo

Silvina Escudero impactó con el look elegido para la noche del martes 27 de octubre para Polémica en el bar (América Tv) donde apareció vestida de novia, reflejando el buen presente sentimental que atraviesa otra vez en pareja a seis meses de separarse de Federico.

La panelista de la histórica mesa de debate televisiva eligió un conjunto blanco de dos piezas, con un top corto de encaje y su abdomen al descubierto.

Leé también

Silvina Escudero volvió a apostar al amor y reveló dónde conoció a su nuevo novio: "En un..."

Silvina Escudero volvió a apostar al amor y reveló dónde conoció a su nuevo novio: En un...

Desde su cuenta en Instagram, al mostrar el look elegido para la noche televisiva, Silvina Escudero se mostró con el conductor Mariano Iúdica, quien adelantaba sobre la vestimenta de su compañera vestida de novia.

“Por favor, yo le quiero decir una cosa a todo el público presente... Por favor”, expresó Iúdica al verla en un video que subiói ella a sus redes sociales minutos antes de salir al aire.

E incluso la repercusión continuó al aire cuando en vivo al momento de mostrar su look para el programa sus compañeros le gritaban con humor: “¡Extraterrestre!”. Y otros le decían “¡Viva la novia!” por su nuevo romance.

Qué dijo Silvina Escudero de su nuevo amor tras separarse de Federico

En una nota para el ciclo Intrusos (América TV), Silvina Escudero reconoció que alguien había aparecido en su vida a seis meses de su separación de Federico tras nueve años en pareja y dos de matrimonio.

"Soy muy feliz yo sola en el silencio de mi casa con Titán. Entonces, para que un otro esté en un mano a mano compartiendo mi vida, me tiene que traer un montón de felicidad", remarcó la bailarina en diálogo con el cronista Ale Castelo.

Sin embargo, reconoció que conoció a una persona fuera del ámbito laboral y ajeno al medio, aunque prefirió resguardar detalles de quién se trata. "Lo conocí en un ámbito muy íntimo, muy cerradito y muy chiquitito. No laboral", reveló entusiasmada.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Silvina Escudero Mariano Iúdica

Lo más visto