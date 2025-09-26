Nancy Pazos, con todo contra Mariana Brey: la lleva a la Justicia y se avecina un escándalo feroz

La periodista precisó que aún está definiendo quién la representará en la Justicia. "Estoy decidiendo con qué abogado voy a llevar adelante todo", añadió.

Por último, Nancy dijo que espera obtener una compensación económica de parte de Mariana Brey. "Me va a tener que pagar. Quiero que pague con plata, que se ve que es lo que le duele", sentenció.

Embed

¿Qué dijo Nancy Pazos de su pelea con Mariana Brey?

Tras el fuerte cruce entre Nancy Pazos y Mariana Brey en A la Barbarossa (Telefe), donde Brey la trató de “golpista”, la periodista habló en Intrusos (América TV) y contó que evalúa iniciar acciones legales contra su compañera.

“¿Qué pasó hoy? Se dijeron de todo”, le comentó el cronista Pablo Layús. “No, no, me dijeron de todo y yo reaccioné. A mí me acusaron de una figura que es un delito penal. (Brey) lee el celular la letra que le dan, etcétera, etcétera. Al acusarme de golpista no sabía, evidentemente, no reaccionó la mesa ni la producción. Que después sí la agarraron en el corte y le dijeron: 'hermana, no'", explicó.

Pazos admitió que su contestación fue impulsiva: “Yo la insulté. Que está mal, está mal. A mí me encanta, igualmente, usar todas las palabras del diccionario. Y soy muy puteadora, eso desde ya. Y como bien dijo alguna vez Fontanarrosa, no es lo mismo decir 'tonto' que 'pelotuda'. Es bien contundente y se merecía que le dijera eso. Es más de una oportunidad, esta vez me saqué las ganas”.

Además, cuestionó a Brey por su manera de intervenir en el ciclo: “Ella usa la letra que le pasa. Si la veías en el programa de ayer, estaba calladita la boca, se ve que no había recibido letra todavía. Y hoy hablaba con las cuatro cosas, las tiene anotadas. Es papelonesco”.

“Yo más de una vez le dije la Adorni de la mesa. Es realmente un horror. No puede sostener una discusión”, lanzó sin filtro.

Cuando el cronista le señaló que el resto del panel no reaccionó ante la acusación de “golpista”, Pazos fue contundente: “No tomaron conciencia de lo grave que es. Es un delito. Ella está para estar sentada en Tribunales acusada por acusar a alguien de un delito”.

Ante la consulta sobre si llevará el tema a la Justicia, aclaró: “Voy a ver. No lo descarto. Estoy harta. Que se haga cargo si quiere jugar este juego. Ella no pidió perdón. Yo le pedí disculpa”.