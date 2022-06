La China Suárez presentó a Rusherking a su familia

La reunión fue en la casa de la actriz tiene en zona norte, al parecer se trató de un almuerzo que compartieron en familia. Entre la fotos que compartieron una fue del postre: frutilla con crema,

"¡Sí!", contestó a través de sus historias de Instagram junto a la foto de las a la fruta en un bowl que se dispuso a comer confirmando que la tarde fue muy dulce.

Mery del Cerro contó los motivos de su distanciamiento de la China Suárez

La China Suárez tuvo un sismo en sus amistades tras el escándalo que protagonizó a fines del año pasado, cuando Wanda Nara descubrió que mantenía una affaire con su marido Mauro Icardi. La empresaria es la hermana de Zaira que -al parecer- les pidió a las amigas en común que elijan entre ella y la China y muchas, como Paula Chaves, eligieron a la hermana de la botinera.

La que quedó en un difuso lugar fue Mery del Cerro, ella sostuvo que no se había alejado de la actriz pero tampoco se las volvió a ver juntas y se acercó mucho a Paula Chaves, con quien compartió vacaciones familiares.

En una entrevista, Mery contó cómo están las cosas con la novia de Rusherking. “La China siempre fue muy amiga mía y sigue siendo amiga mía. No compartimos cosas quizás de la diaria y vivimos lejos, pero yo no estoy peleada ni nada...", dijo al ciclo radial Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

"No me meto en los problemas de otras personas, así que divido las cosas", sumó la modelo y actriz. Sobre el nuevo romance de la china con el cantante 8 años menos, dijo: "Critican porque es fácil hacerlo. Ellos me encantan, están felices, bien y enamorados”.