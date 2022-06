Mery del Cerro contó los motivos de su distanciamiento de la China Suárez

En una entrevista, Mery contó cómo están las cosas con la novia de Rusherking. “La China siempre fue muy amiga mía y sigue siendo amiga mía. No compartimos cosas quizás de la diaria y vivimos lejos, pero yo no estoy peleada ni nada...", dijo al ciclo radial Agarrate Catalina (La Once Diez/Radio de la Ciudad).

"No me meto en los problemas de otras personas, así que divido las cosas", sumó la modelo y actriz. Sobre el nuevo romance de la china con el cantante 8 años menos, dijo: "Critican porque es fácil hacerlo. Ellos me encantan, están felices, bien y enamorados”.

paula-chaves-mery-del-cerro-china-suarez.jpg

Por primera vez, Paula Chaves habló de su pelea con la China Suárez

A medio año ya del escandaloso wandagate que tuvo en vilo a la farándula por los coletazos y la gente que, involuntariamente quedó involucrada, más allá de Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez que fueron los protagonistas del triángulo de la pelea por cuestiones de infidelidad, Paula Chaves fue una de ellas y en las últimas horas decidió romper el silencio sobre el tema.

Lo cierto es que la mujer de Pedro Alfonso era amiga tanto de la China como de Zaira Nara, hermana de la afectada por el escandalete. Mucho se dijo que en cuanto Chaves se enteró de la jugada de la China, se puso del lado de las Nara y le habría dicho en la cara a la ex de Vicuña unas cuántas cosas, entre ellas que era un soret... por meterse con el marido de una amiga, rompiendo así la amistad.

Así las cosas, en las últimas horas las cámaras de LAM -el programa de Ángel de Brito en la pantalla de América TV- pudieron charlar de la cuestión precisamente con Paula Chaves, quien salía de Telefe tras despedirse de su reemplazo en Cortá por Lozano después del terrible accidente en Aspen de su conductora.

Fue así que el cronista del canal del cubo le consultó sin titubear: “Sin nombrar a nadie, ¿es cierto que hubo una fractura ahí?”, a lo que Chaves confesó sincera “A mí me hace muy mal estar envuelta en escándalos y me angustia. No me siento cómoda".