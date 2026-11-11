Aurora, la hija de Felipe Colombo, cumplió 17 años y sorprendió a todos con su impactante cambio

La publicación despertó especial interés porque, a pesar de haber crecido en una familia vinculada al mundo del espectáculo, Aurora siempre eligió mantenerse al margen de la exposición pública. La joven no cuenta con perfiles públicos en las redes sociales y tampoco suele aparecer en los medios, por lo que las fotografías compartidas por Felipe Colombo se convirtieron en una oportunidad poco habitual para conocer cómo está actualmente.

Junto al álbum de recuerdos, el actor escribió unas sentidas palabras dedicadas a su hija, en las que dejó en evidencia el profundo amor que siente por ella y la complicidad que los une. “17 años, ¡es un buen tramo! ¡No es poco! ¡Te amo desde antes de todo esto y te amo más aún después! Me caes bien, Aurora… sos lo más (¡y te amo más que a nada en el mundo!)”, expresó.

El mensaje no pasó inadvertido y rápidamente recibió comentarios de colegas, amigos y figuras del ambiente artístico que quisieron sumarse al festejo. Entre ellos apareció Benjamín Rojas, quien compartió con Colombo una parte importante de su trayectoria televisiva y mantiene una estrecha amistad con él.

El actor recordó especialmente el momento en que su amigo le contó que iba a convertirse en padre. “Hermosa Aurora. Todavía recuerdo la noche que me llamaste y me dijiste: ‘¡Voy a ser papá!’”, escribió, recuperando una anécdota que emocionó a los seguidores de ambos.

También se sumó Celeste Cid, quien le dedicó un mensaje a la cumpleañera y extendió sus buenos deseos a sus padres. “Feliz cumple, Aurora, y a tu mamá y papá, que son muy genios. Feliz cumple, familia”, comentó en la publicación.

Quién es Aurora, la hija de Felipe Colombo y Cecilia Coronado

Aurora es la única hija de Felipe Colombo y Cecilia Coronado, quienes llevan 18 años juntos. La pareja se conoció en los pasillos de Pol-ka, cuando el actor ya se encontraba entre los jóvenes artistas más populares de la televisión argentina.

Aunque sus padres están vinculados al mundo artístico, la adolescente construyó su propio camino lejos de las cámaras y eligió preservar su intimidad. De hecho, si bien en algunas oportunidades participó de campañas publicitarias junto a su papá, no suele mostrarse públicamente ni formar parte de la exposición mediática que rodea a las figuras del espectáculo.

Por el momento, tampoco trascendió si tiene pensado seguir los pasos de su padre y desarrollar una carrera como actriz o si le interesa acercarse al universo de la moda, ámbito en el que se desempeña su mamá como vestuarista.

Así, con un álbum cargado de recuerdos y un mensaje lleno de cariño, Felipe Colombo celebró los 17 años de su hija y permitió que sus seguidores fueran testigos de una transformación que hasta ahora había permanecido prácticamente fuera del ojo público.