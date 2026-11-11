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Aurora, la hija de Felipe Colombo, cumplió 17 años y sorprendió a todos con su impactante cambio

El actor mexicano Felipe Colombo compartió fotos recientes de su hija, fruto de su relación con Cecilia Coronado, y dejó ver cuánto creció Aurora, que acaba de cumplir 17 años. Mirá.

11 nov 2026, 08:00
Aurora, la hija de Felipe Colombo, cumplió 17 años y sorprendió a todos con su impactante cambio

Aurora, la hija de Felipe Colombo, cumplió 17 años y sorprendió a todos con su impactante cambio

Aurora, la hija de Felipe Colombo, cumplió 17 años y sorprendió a todos con su impactante cambio

Aurora, la hija de Felipe Colombo, cumplió 17 años y sorprendió a todos con su impactante cambio

La vida familiar de Felipe Colombo suele mantenerse lejos de los flashes y de la exposición mediática. Sin embargo, en una fecha muy especial, el actor hizo una excepción y sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotografías de su hija Aurora, quien acaba de cumplir 17 años el pasado 3 de noviembre. Las imágenes permitieron descubrir cómo luce actualmente la adolescente y evidenciaron cuánto cambió desde sus primeros años de vida.

El actor mexicano, recordado por sus participaciones en ficciones juveniles como Rebelde Way y Chiquititas, eligió las redes sociales para homenajear a la joven, fruto de su relación con Cecilia Coronado. A través de un emotivo carrusel de Instagram, reunió recuerdos de distintas etapas de su crecimiento y dejó al descubierto algunas postales muy especiales de su intimidad familiar.

Entre las fotografías que publicó aparecen imágenes de cuando Aurora era apenas una nena, momentos de descanso junto a su papá de bebé, viajes y diferentes encuentros que compartieron a lo largo de los años. También incluyó recuerdos vinculados al ambiente artístico, con figuras conocidas como Lali Espósito y Camila Bordonaba.

Sin embargo, fueron las postales más actuales las que concentraron buena parte de la atención de sus seguidores. Allí se pudo apreciar el notable crecimiento de la adolescente, que hoy transita sus 17 años y luce muy diferente a aquella pequeña que acompañaba a su papá en distintas etapas de su vida.

La publicación despertó especial interés porque, a pesar de haber crecido en una familia vinculada al mundo del espectáculo, Aurora siempre eligió mantenerse al margen de la exposición pública. La joven no cuenta con perfiles públicos en las redes sociales y tampoco suele aparecer en los medios, por lo que las fotografías compartidas por Felipe Colombo se convirtieron en una oportunidad poco habitual para conocer cómo está actualmente.

Junto al álbum de recuerdos, el actor escribió unas sentidas palabras dedicadas a su hija, en las que dejó en evidencia el profundo amor que siente por ella y la complicidad que los une. “17 años, ¡es un buen tramo! ¡No es poco! ¡Te amo desde antes de todo esto y te amo más aún después! Me caes bien, Aurora… sos lo más (¡y te amo más que a nada en el mundo!)”, expresó.

El mensaje no pasó inadvertido y rápidamente recibió comentarios de colegas, amigos y figuras del ambiente artístico que quisieron sumarse al festejo. Entre ellos apareció Benjamín Rojas, quien compartió con Colombo una parte importante de su trayectoria televisiva y mantiene una estrecha amistad con él.

El actor recordó especialmente el momento en que su amigo le contó que iba a convertirse en padre. “Hermosa Aurora. Todavía recuerdo la noche que me llamaste y me dijiste: ‘¡Voy a ser papá!’”, escribió, recuperando una anécdota que emocionó a los seguidores de ambos.

También se sumó Celeste Cid, quien le dedicó un mensaje a la cumpleañera y extendió sus buenos deseos a sus padres. “Feliz cumple, Aurora, y a tu mamá y papá, que son muy genios. Feliz cumple, familia”, comentó en la publicación.

Quién es Aurora, la hija de Felipe Colombo y Cecilia Coronado

Aurora es la única hija de Felipe Colombo y Cecilia Coronado, quienes llevan 18 años juntos. La pareja se conoció en los pasillos de Pol-ka, cuando el actor ya se encontraba entre los jóvenes artistas más populares de la televisión argentina.

Aunque sus padres están vinculados al mundo artístico, la adolescente construyó su propio camino lejos de las cámaras y eligió preservar su intimidad. De hecho, si bien en algunas oportunidades participó de campañas publicitarias junto a su papá, no suele mostrarse públicamente ni formar parte de la exposición mediática que rodea a las figuras del espectáculo.

Por el momento, tampoco trascendió si tiene pensado seguir los pasos de su padre y desarrollar una carrera como actriz o si le interesa acercarse al universo de la moda, ámbito en el que se desempeña su mamá como vestuarista.

Así, con un álbum cargado de recuerdos y un mensaje lleno de cariño, Felipe Colombo celebró los 17 años de su hija y permitió que sus seguidores fueran testigos de una transformación que hasta ahora había permanecido prácticamente fuera del ojo público.

     

 

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