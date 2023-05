La China Suárez tuvo una pesadilla escalofriante y quedó en shock: "Algo está pasando"

Embed

“¡Fue horrible y muy real! Soñé con un robo. Como que me tenían que robar y yo ya sabía que venían a las dos de la mañana. Y no saben el dolor de panza que tenía yo esperando que vinieran los ladrones...”, relató en el posteo.

Y completó: “Yo estaba hablando con su representante para que no sean agresivos. ¡No, no, no! ¡Horrible!”. “Me desperté muy aliviada, igual, cuando me di cuenta de que estaba soñando. Pero no sé... Algo está pasando”.

Entre las consultas más recurrentes se destacaron aquellas que eran sobre sus gustos y preferencias. Así fue que reveló que perdió la cuenta de la cantidad de tatuajes que tiene, que tiene ascendente en libra y luna en tauro y no puede elegir entre dulce o salado. Además, adelantó que el nombre del personaje de la serie que está grabando es Sabrina, y sostuvo que su canción favorita del momento es “Un x100to” de Bad Bunny y Grupo Frontera.

La triste coincidencia que une a Carmen Barbieri y la China Suárez con respecto a su pasado amoroso

Hace algunos días, la China Suárez confesó uno de los momentos más tristes que vivió dentro de su historial amoroso, y llamativamente, Carmen Barbieri contó que vivió una situación similar a la de la actriz.

"A mí se me arrodilló uno para que no lo deje", dijo la conductora de Mañanísima (Ciudad Magazine), luego de que Estefi Berardi se refiera a las declaraciones de la ex novia de Rusherking que tanta repercusión tuvieron.

Ante la duda más que obvia acerca de la identidad del hombre que se inclinó a sus pies, la mamá de Fede Bal dijo: "No voy a decir. Yo lo amaba muchísimo y él a mí, pero los celos eran terribles".

"¿Famoso? Ya sé quién es", insistió Estefi, y aunque Carmen pidió que "no lo diga", Pampito se animó: "Es un actor. (Guillermo) Francella".

"Por favor, no nombren a gente...", concluyó Barbieri sobre aquella relación que duró dos años en la década de los '80, luego de realizar teatro juntos en Villa Carlos Paz.