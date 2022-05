La China Suárez volvió a Twitter: Qué posteó

"Tanto tiempo...", fue el primer tuit que hizo la China en Twitter.

Luego, disparó la polémica: "Abro hilo de lo poco coherente que #LAM (léase: Angel de Brito y Yanina Latorre) elige ser para poder para criticar y atacar a la China Suarez", escribió un usuario y ella le dio RT, una manera de decir que está de acuerdo con lo que se dijo allí.

China Suarez tw.jpg

Rusherking contó detalles de cómo fue el almuerzo que le preparó la China Suárez

Rusherking y la China Suárez intentan disfrutar de su romance y mantenerlo lejos de los medios, o todo lo que pueden. La semana pasada, tras confirmarse el affaire en una fiesta post entrega de los Martín Fierro, el ex de María Becerra fue a almorzar a la casa de campo que tiene la actriz en zona norte.

La China le preparó un menú infantil: milanesas a lo que el cantante sumó salsa de tomate y feliz con su porción sacó una foto que compartió en sus redes. Esta imagen fue la que dio la evidencia del romántico encuentro: el mantel y la platería correspondían a la casa de la ex de Benjamín Vicuña.

Rusherking fue al programa de radio de Nico Occhiato y Naty Jota y hablaron del tema. Aunque el músico estuvo algo incómodo y nervioso, dio detalles del encuentro.

Nico Occhiato le consultó: “Te fuiste a China. Vi las milanesas, todo. Buenas milas, ¿no?”. Entonces, el músico respondió: “Buenas milas”-

“¿Estaban buenas?”, consultó el conductor y el cantante afirmó: “Estaban buenas”. “ ¿A punto o pasadas?”, indagó el ex de Flor Vigna y Rusher respondió: “A punto. Fritas”.

“Yo también le pongo ketchup”, dijo Occhiato buscando empatía, entonces el ex de Becerra respondió pícaramente: “¿Y a vos quién te las hace las milanesas?”.

Nico gritó “¡Mi abuela! ¿Y a vos quién te las hace?”, entonces el músico se avivó que estaba a punto de hablar de más y contentó: “ Me las hago solo. No me vas a sacar nada más”.