La China Suárez y RusherKing, juntos por amor ¿y por negocio?

De esta manera, la China Suárez es la responsable de hacer debutar como modelo a su veinteañero novio, quien la rompe como cantante urbano. Así, el propio Rusherking se dejó ver desde sus historias de Instagram súper canchero y elegante vestido todo de negro y con un tapado de simil cuero.

rusherking historias peluquería.jpg El debut como modelo de RusherKing.

En tanto, la actriz optó por postear desde su feed de la misma red social una imagen suya, también en blanco y negro, revelando que esa producción fotográfica será para la misma peluquería con la que su amor dará sus primeros pasos como modelo publicitario.

China Suárez posteo peluquería.jpg La China Suárez y su nueva campaña publicitaria que hará junto a RusherKing.

La China Suárez y Rusherking intercambiaron provocadores mensajes

La relación entre China Suárez y Rusherking se afianza cada día y ya no ocultan. Este fin de semana, la actriz y el cantante pasaron tiempo juntos y se animaron a confesarse su amor en público.

La ex de Benjamín Vicuña subió a Instagram tres imágenes de lo que fue su día. En la primera y en la segunda se la ve sola, pero en la tercera aparece con el cantante a quien abraza mientras apoya su boca sobre su mejilla. El ex de María Becerra no dudó en comentarle: “Me gusta la tercera foto”, con tres emoticones de una carita pensando y un corazón. Pero, la China fue por más y sumó “A mi el de la tercera foto”.

china.jpg La China Suárez y RusherKing ya no esconden su relación amorosa.

Ahora, la polémica se instaló entre sus seguidores que siguen un poco impresionados por la diferencia de edad que tiene la pareja: la China cumplió 30 años y el músico 22. “China no te critico porque yo también voy en busca del morocho menor”, le escribió una seguidora. “A mi también me gustan los nenes , en esa estoy con vos”, sumó otra. “Lo que es, no? Cuando la China salió con Cabré (12 años mayor) y después con Vicuña (13 años mayor) no rompieron tanto las pelotas por el tema de la edad... Dejen vivir!”, pidió otra.

“Es que ella no es grande pero ya tiene 3 hijos es una mujer hecha y derecha, él parece una criatura”, opinó otro usuario. “Creí que tenía 3 hijitos ahora veo que son 4 jajajajaj”, ironizó otro.