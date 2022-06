Rusherking, furioso con quienes critican su relación con La China Suárez

la-china.jpg

Ese tuit generó un revuelo enorme. Por esa razón, Rusherking decidió aclarar que, con esa frase, no se refería a sus fans sino a los haters que no lo pueden ver feliz.

“Quiero aclarar que cuando digo ‘la gente’ no estoy hablando de la gente que me sigue, me banca y escucha mi música”, sostuvo el cantante.

“Estoy hablando en general, de las personas que se sientan en sus casas a tirar odio o a criticar a alguien. Estoy hablando de eso. No quería pasar en alto eso. Les mando un abrazo y un saludo a todos”, cerró.

El gesto de Rusherking, que enterneció a La China Suárez

La China Suárez y Rusherking están viviendo un incipiente noviazgo y ya no lo ocultan. El sábado, el cantante estuvo en PH: Podemos hablar y confirmó su relación con la actriz.

"Estoy muy enamorado y muy bien. Conocí a alguien con quien la paso muy bien", afirmó el joven en el ciclo de Telefe.

Después de las palabras de él, La China compartió en su Instagram una imagen, donde está abrazada junto a Rusherking.

En las últimas horas, en sus historias, la actriz colgó un video, en el cual está artista acariciando un gatito.

La China es amante de los animales y, a juzgar por esas imágenes, Rusherking también.

Al parecer, esa sensibilidad del joven por los gatitos habría deslumbrado a la actriz.