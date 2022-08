La China Suárez y Rusherking: mensaje de amor y foto en la intimidad

Sin referirse directamente a los rumores, el ex de María Becerra fue el primero en compartir una historia con una captura de pantalla a la videollamada que estaba haciendo con su novia y un emoji de corazón.

image.png

La ex de Benjamín Vicuña, a su vez, compartió esa misma imagen y, junto a emojis de corazones y risas, comentó: “Muy buena captura (dijo nadie nunca)”.

Lo cierto es que ahora volvieron a dejar en claro que siguen más juntos que nunca con mensajes a puro amor y foto desde la intimidad.

“Amor mío”, escribió la actriz en Instagram Stories junto a una foto en blanco y negro en la que se lo ve al músico sentado y muy concentrado en una pantalla.

Por su parte, él devolvió ese gesto con otras dulces palabras y el emoji de un corazón: “Hermosa mía”.

china suarez rusherking.jpg

Qué se dijo sobre una fuerte crisis entre la China Suárez y Rusherking

La periodista Maite Peñoñori de Intrusos había revelado, según sus fuentes, textuales del músico: "'Me tiene cansado. Me hace un montón de planteos. Yo pensé que era relajada y, la verdad, que no. Está haciéndome escenas todo el tiempo. Quiero que resolvamos un alquiler que tenemos en común y terminar todo'", dijo.

Virginia Gallardo, a su vez, había destacado que “las primeras sospechas de crisis surgieron porque La China está grabando en Uruguay y estuvo Lali Espósito dando un recital. La China subió al escenario, se besaron, salió en todos los portales… Lali lo compartió, le puso ‘Rusher, nos fuimos mundial…’ y él no lo compartió".