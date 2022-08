La China Suárez y Rusherking salieron al cruce, y enfrentaron los rumores de crisis

Sin referirse directamente a los rumores, el ex de María Becerra fue el primero en compartir una historia con una captura de pantalla a la videollamada que estaba haciendo con su novia y un emoji de corazón. La ex de Benjamín Vicuña, a su vez, compartió esa misma imagen y, junto a emojis de corazones y risas, comentó: “Muy buena captura (dijo nadie nunca)”.

La periodista de Intrusos había revelado, según sus fuentes, textuales del músico: "'Me tiene cansado. Me hace un montón de planteos. Yo pensé que era relajada y, la verdad, que no. Está haciéndome escenas todo el tiempo. Quiero que resolvamos un alquiler que tenemos en común y terminar todo'", dijo Maite.

Virginia Gallardo, a su vez, había destacado que “las primeras sospechas de crisis surgieron porque La China está grabando en Uruguay y estuvo Lali Espósito dando un recital. La China subió al escenario, se besaron, salió en todos los portales… Lali lo compartió, le puso ‘Rusher, nos fuimos mundial…’ y él no lo compartió", recordó.

Qué dijo Rusherking tras el explosivo chape público de la China Suárez con Lali Espósito

Que la China Suárez está de novia con Rusherking no es ninguna novedad, así como que es muy amiga de Lali Espósito desde sus épocas de la factoría Cris Morena tampoco. Pero lo que menos se iba a imaginar es que entre ellos se generase alguna situación tirante a causa de ella.

Lo cierto es que el último fin de semana, la jurado de La Voz Argentina 2022 se presentó con su 'Disciplina Tour' en Montevideo, donde casualmente se encuentra instalada China Suárez rodando una película. Es así que la actriz no dudó en ir a ver el show de su amiga, y explosivamente terminó arriba del escenario chapándosela frente a todo el estadio uruguayo.

Si bien para las chicas, fue uno de más de los chapes con los que Lali rebautizó su gira y una manera certera de generar repercusiones, como ya lo ha hecho con Nati Jota por ejemplo, por lo que la cantante no tuvo mejor idea que arrobar al novio de su amiga en una storie con el beso en cuestión y la famosa frase de RusherKing "Me fui mundial".

Quien se dio cuenta de esta situación fue la detective de famosos virtual Juariu, quien lo reflejó en sus redes y se percató que el destinatario del mensaje no sólo no reposteó la historia de su novia y su amiga, sino que se encontró con que RusherKing le pidió a sus fans que lo etiqueten en las fotos que se hayan sacado con él para así poder verlas. ¿Crisis en puerta?