La comprometedora foto de Martín de Gran Hermano y su novia que despertó rumores de embarazo

En la foto de se podía ver a la pareja en una actitud sospechosa, ya que a diferencia de otros momentos, Martín llevaba una gorra y anteojos de sol para camuflar su imagen y evitar que lo reconozcan.

"¿Tan rápido?", "Una bruja había dicho que iba a quedar embarazada", "Fue con el Chino, está embarazada", "Capaz están buscando un bebé", "Ojalá que si", "Se viene un chinito", fueron algunos de los comentarios en las redes.

Hasta el momento, ninguno de los jóvenes se expresó al respecto de los rumores y en sus cuentas de Instagram solo se mostraron merendando juntos.

Martín Ku y su novia rumores de embarazo

Martín Ku reveló la desilusión que se llevó con la casa que se ganó tras salir de Gran Hermano

Está claro que Martín Ku fue unos de los participantes que más premios se llevó producto de su competente juego dentro de la casa de Gran Hermano 2023 (Telefe), en las pruebas semanales. Tal es así que fue el primero en ganarse una de las tres casas que la producción puso en juego.

En tanto, ya con el programa terminado, hace unas horas El Chino visitó a Martín Cirio en su streaming, donde reveló la enorme y poco feliz sorpresa que se llevó al conocer los términos y condiciones de la vivienda que obtuvo en buena ley.

Martín Ku se ganó una casa - captura GH2023.jpg

“Sé que tengo que comprar el terreno. Está complicadísimo”, le contó Martín al influencer tras explicar que en primer lugar debe conseguir el terreno para construir. “Y no es solo el terreno, las conexiones de luz, agua, gas. Eso es también una plata extra”, agregó con gesto de desesperación.

Fue allí cuando Cirio le consultó asombrado: “Entonces, ¿sólo te dieron la estructura?”, a lo que el exhermanito confirmó: “Claro, solo las paredes”, dejando en claro que él deberá hacerse cargo no sólo de los pisos, sino también de los muebles del baño y la cocina. Además, también contó que las paredes son grises, motivo por el cual también tendrá que correr con los gastos de pintura, sumado a los de las cañerías de electricidad, gas y desagüe.

Martín Ku y Martín Cirio - captura.jpg

“Eso me sorprendió. Dije: ‘No puede ser’. Los chicos estaban pensando: ‘Tengo una casa’, pero no... Posta, pobres”, sumó resignado Ku refiriéndose a los finalistas que también lograron ese mismo premio. Y tras la consulta del streamer de si se puede vender, el Chino fue claro. “Creo que sí. Nacho (Castañares) me había dicho que él hizo eso, así que le voy a preguntar después”, confió dando a entender que convertirá en efectivo el premio que tanto le echó en cara Furia durante semanas.

Por último, Martín Ku contó todos los premios que logró durante su juego dentro de la casa televisiva. “Me gané la casa y dos celulares, uno es para mi viejo y ya me los dieron. También la PlayStation 5, que me la regaló Emma; una tele y la camiseta de Boca firmada por el Chiquito Romero. Me fui recontento”, cerró satisfecho.