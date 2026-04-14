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Nicolás Riera reveló una noticia bomba sobre la vuelta de Casi Ángeles y revolucionó a los fanáticos

Nicolás Riera habló en Blender sobre la posibilidad de una vuelta de Casi Ángeles y desató una verdadera revolución entre los fanáticos, que rápidamente hicieron estallar las redes con mensajes de nostalgia e ilusión.

14 abr 2026, 17:33
Nicolás Riera reveló una noticia bomba sobre la vuelta de Casi Ángeles y revolucionó a los fanáticos
Nicolás Riera reveló una noticia bomba sobre la vuelta de Casi Ángeles y revolucionó a los fanáticos

Nicolás Riera reveló una noticia bomba sobre la vuelta de Casi Ángeles y revolucionó a los fanáticos

Nicolás Riera lanó un explosivo mensaje en Último Aviso (Blender) sobre un posible regreso de Casi Ángeles y revolucionó a todos los fánaticos.

Los jóvenes piden a gritos la vuelta del grupo que supo marcar a toda una generación, impulsados por una mezcla de nostalgia y emoción que no pierde fuerza con el paso del tiempo. “Tacho”, el personaje que inmortalizó Nico, se tomó el atrevimiento de dejar abierta la puerta a una nueva presentación del exitoso grupo.

"Me gustaría. Obvio que gratis no. Me divierte estar arriba de un escenario. Hay algo dando vuelta, reconoció, pero explicó que no será sencillo: “P ero somos más cantidad que los Erreway y es complicado juntarnos todos, hay un tema de agendas”. Sus palabras no solo despertaron nostalgia, sino que también reavivaron la ilusión de quienes sueñan con volver a verlos juntos.

Entrando más en detalle mencionó a los integrantes de los Teen Angels y sus obligaciones que impide reunirlos a todos: “Lali, que tiene cuatro River; Peter; Euge, que está en Turquía, andá a saber; Gastón, que está haciendo stream; Rochi, la tenés que liberar de la gira, se está por casar; Nico y Emilia Attias ”.

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Cómo era la relación de los Casi Ángeles

Nicolás Riera causó impacto en Blender al revelar cómo era realmente la convivencia del elenco de la novela, muy lejos de la armonía que mostraban en pantalla. En ese contexto profundizó aún más al exponer sus vínculos personales, dejando entrever diferencias y afinidades que sorprendieron.

"Con el que más vínculo tenía que más cercano era es Gastón, nos fuimos de vacaciones, compartimos veranos. Euge es exnovia", explicó. La respuesta llamó la atención del equipo e interrogaron de manera picante: "¿ Vos quéres decir que todo mal con Pedro y Lali?".

Nico respondió con naturalidad, desdramatizando la situación y negando cualquier mala relación con el resto de los integrantes: “ No, no. Los Teen Angels compartimos demasiado. Éramos cinco. Un viaje de egresados, mucha gira por todos lados, tiempo en hoteles”.

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Así, en medio de la repercusión por sus declaraciones y la ilusión que volvió a encender entre los fans, también quedó claro el contexto en el que se dio la charla: el actor forma parte del programa de Blender, que se emite de lunes a viernes a las 19 a través de su canal de YouTube, junto a Fio Sargenti, Colo Mollesi, Juanita Groisman, José María Muscari y Agustín Eme, donde suelen generar este tipo de debates que rápidamente trascienden la pantalla y se vuelven tema de conversación.

     

 

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