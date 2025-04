La confesión de Sebastián Graviotto tras la separación de Juana Repetto: "Quería..."

Luego, reveló: "Yo quería seguir intentándolo, no renunciar al trabajo que hay que hacer para poder seguir con la familia, con los proyectos... ella considera que no, que ya está y está bien, y le agradezco, porque no es fácil".

"Hoy no alcanza, o por lo menos así lo vemos, lo que pase en el futuro no lo pienso tanto. Trato de estar bien para mí, para mi familia, para mis hijos", siguió.

"Estoy viviendo el presente con dolor interno por lo que implica la separación, no despertarme en las mañanas con ella, con Toro, con Beli", expresó el deportista.

Además, admitió que está triste: "Trato de tomarme la vida de manera positiva, por más que por dentro esté un poco roto. No creo que me vean roto, tirado llorando en un lado, es mi forma de ser y me parece que ese es el camino".

"Así que acá estamos, viviendo el presente y disfrutando como se puede", cerró Graviotto.

Los durísimos comentarios que recibió Sebastián Graviotto tras confirmarse su separación de Juana Repetto

Este jueves en LAM (América) el panelista Pepe Ochoa confirmó la sorpresiva separación de Juana Repetto y Sebastián Graviotto tras siete años de relación y las redes apuntaron contra el instructor de ski.

Todo comenzó a raíz de una publicación que hizo Graviotto en sus últimos días con postales de unas vacaciones de familiares, y que ahora se supo que fue compartida cuando ya estaban separados.

“La vida que estás viviendo ahora, ¿es el resultado de tus decisiones o de tus miedos?”, escribió el ex de Juana en el posteo y parece que no cayó muy bien entre sus seguidores.

Fue ahí, que los internautas comentaron: “Si ya no están en pareja es raro que suba esta foto”, “De paternar mejor ni hablar”, "Este no termina de darle crédito a lo que siempre aparentaron", "El viaje seguro fue programado y parte de un canje".

Según contaron en LAM, la pareja venía atravesando una fuerte crisis hace tiempo y fue Graviotto quien tomó la decisión que ponerle fin a la relación con la actriz.