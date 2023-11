La confesión sexual de Estefi Berardi que desató un inesperado debate

En un momento, Estefi Berardi sorprendió a todos con su posición. "Para mí a las 7 de la tarde es el mejor horario... Estás despierto, con energía", afirmó. "¡No! ¿A las 7 de la tarde?", exclamó Diego Ramos, marcando una diferencia con su compañera. "Eso sirve si estás de novia, pero una cita a esa hora es complicado", acotó Majo Martino.

Para terminar de escandalizar al panel, la ex Combate dio un giro en la conversación y generó la inmediata reacción de Carmen. "Hablé con tu hijo ayer...", anunció Berardi. "Hablando de sexo... vos sola te enterrás", remató la conductora, con la picardía que la caracteriza.

La reacción de Estefi Berardi al enterarse del noviazgo de Fede Bal

Hace unos días, en LAM confirmaron que Fede Bal apostó nuevamente al amor. El actor está felizmente en pareja con la bailarina Flor Díaz, a quien hemos visto en la pista del Bailando.

El hijo de Carmen Barbieri blanqueó la relación. “Fede Bal me está hablando y me pone te quiero contar que estoy de novio, y mi novia es Flor Diaz. Estamos de novios y te lo digo porque no quiero que me vinculen con nada que ver”, revelaron en el programa de Ángel de Brito.

Este lunes, en su cuenta de Instagram, la panelista de Mañanísima, Estefi Berardi, se refirió al nuevo noviazgo de Fede Bal, a meses de haberse conocido que ella habría tenido un affaire con el actor.

"¿Sabías que estaba de novio o te ha sorprendido? ¿Hablaste con Fede?", le preguntó un seguidor. "Me enteré hoy. Está de novio y feliz. Me dijo que tiene una relación hermosa con Flor", fue la reacción de la ex Combate.