La confesión sexual más osada de Lola Latorre que horrorizó a Yanina y Diego: "¡No la quiero escuchar!"

“Yo soy muy cog..., amor”, lanzó sin rodeos Lola Latorre. A lo que Yanina exclamó mientras escondía su cara en el hombro de Diego: “¡Ay, no! ¡No la quiero escuchar! Me tapo los oídos”.

“Esa frase la tengo borrada en mi cabeza”, agregó el ex futbolista sorprendido por tamaña revelación íntima de su hija. “Espera, voy a explicar una cosa. No hay nada mejor que explorar con la persona que amás...”, exclamó Pepe Ochoa entre risas.

“Ay, ¡callate, Pepe! ¡No quiero imaginar a mi hija!”, dijo eufórica Yanina. Ahí, Lola explicó sobre su íntima confesión: ”Chicos, igual paren. Lo sacan de contexto todo el tiempo. Yo no dije que cog... cinco veces por día. Imagínense que si no estaría así...”.

“¡Ay, no! No, me quiero ir”, lanzó Yanina. Y Diego sostuvo: “No es mi hija, no es mi hija. Me desentiendo del rol de padre”.

“Nosotros estábamos hablando en nuestro programa sobre si tenés que decir el máximo de veces que vos podrías cog... en un día en tu vida. ¡Qué podrías!”, explicó Lola.

“¿Te gusta imaginarte a mamá y papá cog...?”, le consultó Yanina a Lola. “Me da un asco terrible”, respondió la joven. A lo que la panelista cerró: “Y a nosotros también nos pasa lo mismo”.

El enojo de Yanina Latorre con una ex Gran Hermano que cuestionó a su hija Lola

En los últimas horas la ex participante de Gran Hermano, Florencia Cabrera, hizo un polémico comentario sobre los hijos de los famosos y apuntó contra la hija de Yanina, Lola Latorre.

“Hay muchos hijos de que no saben hablar. Me acuerdo puntualmente el video que se hizo de viral de Lola Latorre donde come un pastelito, viven en una realidad paralela”, comentó Flor en Se Picó, Republica Z.

Como era de esperarse, la angelita no tardó en salir al cruce para defender a su hija y fulminó a la ex hermanita en su programa radial emitido por El Observador 107.9.

“Si queres pegarle a alguien y que te conteste, pedazo de fracasada, pegame a mi ¿Ok? Vos boluda te hiciste famosa por ir a Gran Hermano. Mi hija, es un hija de un famoso, se está por recibir de abogada, va a Di Tella, fue a un colegio bilingüe, habla inglés…", disparó.

Luego, cuestionó sus argumentos y aseguró: “Dijo que los hijos de los famosos no saben hablar y puso como ejemplo, que me tiene la concha al plato, que Lola nunca había comida un pastelito. Nunca comió porque yo, la mamá, no le compré. ¿Es tan grave?".

“Si el hijo de un famoso no sabe hablar, dame un ejemplo de qué no tenga sintaxis, coherencia, o que no sepa redactar. Es pegarle por pegarle porque quieren que yo le conteste. La gente me decía contéstale y yo no sabía quién era”, concluyó.