La conmovedora historia de la ganadora de Los 8 escalones del millón que la une a Carmen Barbieri

María Los 8 escalones del millón.jpg María, la participante de Los 8 escalones del millón que se comparó con Carmen Barbieri al relata su historia familiar.

Fue allí cuando el conductor de Los 8 escalones del millón le pidió que repitiese el nombre de su hermana. “Mirta Sagra” dijo nuevamente y agregó: “Estaba anotada en Lomas de Zamora cuando nació en el hospital pero me han dicho que la gente que la tiene, en su momento, le cambió el nombre. La anotó como propia”.

Así las cosas, Carmen Barbieri preguntó “¿Ella vive? ¿Está viva? ¿Vos sabes algo?” y tras obtener como respuesta “No sé nada, he tratado de buscarla”, se ofreció a ayudarla en su búsqueda. “Después hablamos. Capaz yo te puedo dar una ayudita... Habría que investigar por Lomas de Zamora pero tenes que encontrarla”, cerró la jurado confesando que “A esta altura de nuestras vidas, es una alegría muy grande encontrar una hermana o un hermano”.

Embed

Se conoció el resultado del ADN de Carmen Barbieri con Alicia: ¿Son hermanas?

Hace un tiempo no muy lejano, Carmen Barbieri se desayunó con la novedad de que podía tener una hermana por parte de su padre, el recordado humorista y actor Alfredo Barbieri, cuando un buen día se acercó hasta ella una señora llamada Alicia con su historia de vida y esta posibilidad.

Así fue que sin dudarlo, la conductora aceptó realizarse la prueba de ADN correspondiente para darle y darse la oportunidad de conocer la verdad al respecto. Es por eso que tras algunos encuentros, las dos mujeres se hicieron la prueba genética el pasado 24 de junio. "Nunca me pasó una cosas así. Ya me hice el ADN. Siento una enorme emoción", comentó en ese entonces la ex vedette en diálogo con Intrusos (América TV).

En tanto, si bien apenas transcurrieron 13 días la espera se hizo eterna tanto para Carmen Barbieri, que comenzó a fantasear con la chance de tener una hermana con quien compartir la vida, como para Alicia quien está en busca de su identidad desde hace muchos años.

Carmen Barbieri hermana adn negativo captura.jpg Tras hacerse el ADN, se supo que Carmen Barbieri no es hermana de Alicia.

Así es que este mediodía, luego de transcurrido su programa de cable Mañanísima (Ciudad Magazine), donde anunció durante las dos horas que leería el resultado del examen genético junto a la audiencia, optó por darle el sobre a Pampito quien leyó: "negativo, incompatible para media hermandad", revelando de esta forma que Alicia no es hermana de la capo cómica.

En tanto, Carmen Barbieri se desahogó asegurando: "Yo estaba bastante ilusionada, pero no estoy desilusionada, porque también estaba la posibilidad de que sea negativo. Pero pienso mucho en Alicia porque ella busca su identidad, y muchas veces le han hablado de mi papá, y hasta lo conoció. Es una cosa que tenemos que seguir hablando nosotras", descartando que seguirá en contacto la mujer y su deseo que la visite en el programa.