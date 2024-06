La contundente aclaración de Wanda Nara ante las versiones que se bajó de un evento por Furia de Gran Hermano

"Wanda Nara se bajó de la presentación en el Circo Rodas que compartiría con Furia. La fecha estaba cerrada, el caché estaba pago. Ella iba a ser la madrina e iba a ocupar un lugar privilegiado pero no quiso compartir escenario con Furia. Teme que le saque protagonismo. Devolvió el dinero", afirmó Flowers desde sus Instagram Stories replicando su mensaje de X.

Al tiempo que en otra publicación agregó: "El tuit de un famoso mediático despertó las dudas de Wanda e hizo que levantara el tubo y devolviera el caché por la presentación que iba a compartir con Furia. Casualmente, 'le salió un viaje' y quería postergar su presentación para otro día".

Wanda NAra se baja de evento con Furia1.jpeg

Wanda Nara se baja de evento con Furia 2.jpeg

Este tema fue abordado en el ciclo Intrusos, América Tv, y Guido Záffora contó la aclaración que le hizo la propia Wanda al respecto ante su consulta: "Nunca estuve en el Circo, no me bajé, nunca acepté porque no tengo días en julio acá. Nunca cerré, no me pagaron ni nada".

Y agregó en charla con el periodista: "Nunca acepté nada porque no tengo días (libres)". A lo que Pablo Layús contó que sí tenía todo acordado con los organizadores y hasta le habrían abonado la participación en el evento: "Me pasaron la foto que pasó Wanda para el flyer, tres fotos había pasado".

"Está hablando ella con la gente del circo porque no le gustó esta situación", añadió Záffora. A lo que Marcela Tauro observó: "Puede ser que a lo mejor no le guste Furia". Y Laura Ubfal precisó: "(Wanda) Había cerrado y se bajó".

Embed

El video con la tajante súplica de Furia de Gran Hermano a su fandom: "No lo voy a volver a repetir"

En contacto nuevamente con las redes sociales, Juliana Furia Scaglione hizo un especial pedido a sus fanáticos para decirles que no envíen más dinero en conjunto como sí juntaban cuando ella estaba en la casa de Gran Hermano, Telefe.

"Todo ese rejunte de dinero que se hicieron semana tras semana, unificaciones, les pido de mi parte que no pongan más plata, no gasten, se terminó", indicó la ex participante del reality en un video que compartió en su cuenta de Instagram.

Y remarcó sobre el dinero de las votaciones que iban juntando grupalmente sus fanáticos: "Eso no sabemos de dónde viene y de quién. Hay mucha gente que pone plata de corazón pero no sabemos todo el resto".

"Les pido por favor que ya no gasten más plata. ¿Me quieren regalar algo? Me regalan una cartita, un abrazo, nos sacamos una foto", insistió la tatuada.

Y cerró firme en el pedido a sus fans: "No gasten más plata, no lo voy a volver a repetir. Si quieren seguir votando para participar del programa lo hacen desde su propio celular. Eso, nada más".