Catalina Gorostidi estalló contra la producción de Gran Hermano por la salud de la perra Paris: "Otra vez..."

"Dejen de traer esa perra. Nos tenemos que ir a ensayar. Otra vez se va a quedar sola", dijo en referencia a la coreografía que están preparando para este jueves.

"¿Por qué la traen ahora que nos estamos por ir? No entiendo", se preguntó la pediatra. "No sé, pobrecita, la dejaron sola", acotó Sandra.

"Y seguro cuando volvemos ya no está más. O sea, diez minutos vemos a la perra", dijo Gorostidi sin vueltas.

Joel Ojeda reveló la alarmante conducta con la comida que tenía Catalina Gorostidi cuando convivían

Joel Ojeda, ex participante de Gran Hermano, se refirió a cómo está actualmente su vínculo con Catalina Gorostidi, quien reingresó a la casa hace algunos días.

En una nota con Intrusos (América TV) el exnovio de la joven fue consultado sobre la salud de Cata, quien reconoció estar atravesando un trastorno de conducta alimenticia.

Durante la charla que mantuvo con el equipo del ciclo de espectáculos, Joel explicó que su expareja solía tener actitudes problemáticas con la comida. “La he visto días enteros sin comer. Fue un tema que me empezó a preocupar y trataba de tener un mínimo de control”, indicó.

Según explicó, se dio cuenta de las conductas de la médica pediatra cuando vivieron juntos. “Obviamente, yo tengo conocimiento de que lo tiene porque conviví con ella. Fue un tema durante la relación”, señaló y recordó que hacia el final del vínculo comenzó a notar más los problemas de su novia.

"Yo viví con ella y sé cómo es en su casa. Ella realmente no abre la heladera, no cocina, no hay y no come. En la casa de Gran Hermano por lo menos alguien hace la comida, al menos tiene el plato de comida servido”, destacó.