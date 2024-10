La contundente respuesta de Pampita sobre los chats con Moritán: "A veces es necesario...."

pampita aeropuerto

Por otro lado, el cronista Oliver Quiroz le consultó por los fuertes dichos que tuvo la madre de Moritán, donde aseguró que no fue ella quien puso el punto final a la relación. “Sepan entender que voy a tratar de no hacer comentarios de nada, es algo privado”, respondió la modelo.

A su vez le preguntaron a Pampita por la publicación de los chats con el político, y la polémica por la fecha oficial de su separación. “Ustedes ya me conocen, a mí me gusta la verdad, me importa mucho", sentenció.

“A veces si es necesario tener que salir a mostrar la verdad, y no queda otra, tampoco voy a permitir que se digan cosas que no son”, agregó de forma contundente

Por último, habló de la posibilidad de ir a la televisión para contar su versión acerca de lo sucedido y afirmó: “No voy a ir a ningún programa, no voy a hablar del tema en ningún lado, ojalá que ahora ni nunca. No voy a. dar notas a ninguna revista, no me voy a pagar ni un centavo por hablar de esto“.

“No vengan a mi casa, por lo chicos, que se ponen re nerviosos para entrar, para salir y la verdad es incómodo. Tiene que reincorporarse a mi casa porque yo los protejo. Espero que entiendan y que termine el tema de una vez por todas. Que nos dejen a la familia acomodarnos y pasar este momento con tranquilidad”, concluyó.

Fulminantes declaraciones de la mamá de Roberto García Moritán contra Pampita: "Quiere destruirlo"

En medio del revuelo por la escandalosa separación de Pampita y Roberto García Moritán, en A la tarde (América TV) rompió el silencio Lucila Fernández Llanos, la madre del empresario y funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, y apuntó contra la modelo.

La mujer reveló que la ruptura fue algo inesperado para todos en la familia. "Me sorprendió la noticia", aseguró y rápidamente tomó posición a favor de su hijo, señalado por supuestas infidelidades.

Fernández Llanos contó que Moritán está profundamente dolido tras la separación y se quejó porque considera que es atacado por los medios. "Él no está bien. Los periodistas lo único que quieren es destruirlo. Se están aprovechando de la situación porque Pampita es muy querida. ¿Por qué lo condenan?", expuso.

Cuando el periodista Oliver Quiroz le mencionó los rumores de infidelidad de parte de su hijo, que habrían provocado la ruptura, la mujer fue tajante: "¡No hay pruebas!".

Por otro lado, la madre del empresario desconcertó al notero al contar quién tomó la determinación de distanciarse. "Ella no puso el punto final. Saquen sus propias conclusiones", sostuvo.

Fernández Llanos confirmó que tuvo una charla con Pampita apenas se conoció la ruptura. "La llamé, le mandé un gran abrazo y un beso. Le dije que le deseo lo mejor y que piense en los hijos. Él tiene dos hijos adolescentes, que están sufriendo", detalló.

El periodista quiso saber si era cierto que la respuesta de la modelo fue letal. "¿Es verdad que usó esa palabra fuerte?", consultó el cronista, en referencia a los trascendidos que indican que la diosa de las pasarelas habría dicho: "Lo voy a hacer mier...".

"Es verdad que me dijo eso. Tengo todo grabado. Yo la quiero pero es muy dura", contestó Fernández Llanos, dispuesta a blanquear todas las internas.

"¿Siente que ella al elegir el silencio le suelta la mano?", retrucó el periodista. "Él no necesita que le suelte la mano, ella debería darle una mano", afirmó la madre del funcionario y fue por más: "Ella elige el silencio para destruirlo".

Fernández Llanos consideró que la modelo tendría que hacer declaraciones sobre lo que pasó para frenar el revuelo que se desató tras la separación. "Debería hablar para que no pase todo eso", reiteró.

Sobre las denuncias por presuntos casos de corrupción que involucran a Moritán, la mujer se mostró tranquila y dijo que confía en la honestidad de su hijo. "Es todo mentira.... el allanamiento nunca existió... que lo prueben!", remarcó.

Al finalizar, Fernández Llanos se apenó por el dolor que está atravesando el empresario. "Está muy mal... pobrecito", sentenció.