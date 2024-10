El hallazgo más desgarrador y triste para Pampita en los chats con Roberto García Moritán

Lo cierto es que en medio del revuelo por esas charlas vía WhatsApp entre los dos, se advirtió un olvido importante por parte de Moritán, en una fecha muy triste para la modelo.

Entre la gran cantidad de capturas de conversaciones vía WhatsApp entre los dos, se aprecia una que data del día sábado 7 de septiembre y donde el funcionario del Gobierno de CABA le decía a ella tras enviarle un audio: “No te olvides de pasarme la dirección de a dónde tengo que ir, amor. ¿Es una misa? No entiendo”.

Lo cierto es que esta fecha trata sobre Blanca Vicuña, hija de Pampita y Benjamín Vicuña, quien falleció en Chile a los 6 años el 8 de septiembre de 2012 a causa de una neumonía hemorrágica, y la modelo suele rendirle homenaje a su hija en cada aniversario.

Este aparente olvido de Roberto García Moritán en una fecha muy dolorosa en la vida de Pampita no pasó inadvertido en las redes sociales y muchos usuarios virtuales remarcaron este comentario de él.

“Quizás es muy rebuscado o hilar fino, pero además de la pregunta del final, la respuesta de: ‘A dónde tengo que ir’, me suena a que fue con la peor de las ondas”; “No me había percatado del ‘¿Es una misa?, no entiendo’, es el mayor ‘Amiga, date cuenta’ de la historia. En la foto yo la veo re triste, ahora entiendo que era por esa fecha”, fueron algunos de los comentarios donde se cuestionó el aparente olvido de Moritán a esa fecha que marcó para siempre a la modelo.

El firme pedido de Pampita a sus abogados por el divorcio de Moritán: "No quiero que..."

En LAM, América Tv, se precisó cuál fue el firme pedido que le hizo Pampita a sus abogados al reunirse para iniciar los trámites de divorcio de Roberto García Moritán, padre de su hija Ana, de tres años.

“Bueno, finalmente llega el capítulo del divorcio”, adelantó el conductor Ángel de Brito. Y Pepe Ochoa amplió sobre ese primer extenso cónclave de la modelo con sus abogados para encarar este tema.

“El 26 de septiembre, luego de una discusión con Roberto García Moritán sobre la separación, Pampita se apersona a un estudio muy importante de abogados, no es Fernando Burlando, y dice, ‘quiero empezar con el divorcio’”, indicó el panelista.

Y continuó: “Me dicen que el mismo 26 de septiembre, Moritán se fue de la casa y Pampita llegó al estudio de abogados que la representan, obviamente, no voy a decir el nombre. Ella llegó furiosa, muy enojada, no triste. Fue al mediodía y se retiró a las 5 de la tarde”.

“Ahí, ella se encargó ese 26 de septiembre de cerrar todo el tema del divorcio. Lo que me comentaron es que estuvo mucho tiempo reunida por el tema de si existía o no la figura de lo que se llama el prenupcial, que en realidad tiene otro nombre, que es convenio prematrimonial, régimen de separación de bienes que se adjuntan", siguió detallando Pepe Ochoa.

Además, contó cuál fue la exigencia de Pampita a sus abogados para el divorcio, donde mencionó el caso de la ex mujer de Moritán, Milagros Brito, con quien el funcionario tiene a sus dos hijos mayores, Santino y Delfina: "Me cuentan textualmente desde adentro, que Pampita les dijo a los abogados ‘no quiero que me pase lo mismo que a Milagros Brito’”.

“Milagros, para separarse de Moritán, le tuvo que pagar mucha guita en efectivo, si no él no se separaba. Con eso, él compró las partecitas de los restaurantes que tuvo, que se fundió en todos, que terminó con juicios laborales y lo último que le quedaba lo vendió para casarse con Pampita”, indicó Yanina Latorre dando contexto al firme pedido de Pampita a sus abogados sobre el divorcio de Moritán.