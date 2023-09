La contundente medida popular contra Aníbal Lotocki tras la muerte de Silvina Luna

“Marcha pacífica por todas las víctimas de Lotocki. Justicia. 06/09. 19 horas”, puede leerse en el volante que se hará efectiva el próximo miércoles en la puerta de la casona que el médico tiene en el barrio de Florida, en la localidad de Olivos, en el norte de la provincia de Buenos Aires.

marcha pacífica por las víctimas de Lotocki.jpg

En tanto, se supo que Gabriela Trenchi -otra de las víctimas del esteticista que sigue luchando por todos los problemas de salud que le habría desencadenando el bisturí de Lotocki- es una de las organizadoras de la marcha.

Así se lo hizo saber a Ángel de Brito en pleno aire de LAM (América TV), a través de un mensaje telefónico, donde propuso que "La gente que no se anima a denunciar que la abogada (de Lotocki) amenaza, vengan con máscaras para luchar por la justicia” .

Lo cierto es que ésta no es la primera vez que Trenchi denuncia públicamente supuestas extorsiones de Ileana Lombardo, la representante legal del médico. Semanas atrás, la empresaria aseguró haber recibido un mensaje de la abogada antes de conceder una entrevista donde le habría advertido: “Cuidado con lo que vamos a decir de las ‘supuestas víctimas’ del Doctor Lotocki”.

Embed

Virginia Gallardo se cansó de las mentiras y reveló que sustancia le colocó Aníbal Lotocki

Virginia Gallardo es una de las famosas que hace ya varios años denuncia al médico Aníbal Lotocki luego de ser operada por él en el año 2011. Si bien la modelo ha hecho numerosos descargos en televisión, tras la muerte de Silvina Luna el jueves por la tarde, se pronunció nuevamente en contra del polémica cirujano.

Todo sucedió en Socios del Espectáculo (El Trece), donde Virginia se desarrolla como panelista. Allí le realizaron una entrevista al periodista Ignacio González Prieto, para hablar acerca de la investigación que se llevará a cabo tras la muerte de Silvina.

Virginia Gallardo

En ese sentido, el periodista hizo referencia al metacrilato y explicó: “El metacrilato es prácticamente la silicona, que en una prótesis mamaria o un glúteo va encapsulada, pero vos no la podes liberar al cuerpo”. Fue entonces cuando la panelista lo interrumpió y aseguró: “Tampoco era metacrilato. De hecho en algún momento, porque recordaba charlas viejas, él salió a decir que era subiton”.

“Nos íbamos enterando ahí. Hablamos de pegamento para caderas, para prótesis dentales, pero metacrilato no. Inclusive en una mediación, la abogada de Lotocki llevó a la única proveedora y me confirma que me estaban mintiendo”, contó.