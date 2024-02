La contundente opinión de la nueva novia de L-Gante al ser comparada con Wanda Nara

lgante y Candela Arizaga ok.jpg

Absolutamente sincera, Candela reconoció que "sí" es celosa, si bien admitió tener la "mejor", y explicó que "Todavía nos estamos conociendo" por lo que "No me pondría celosa". Además dejó claro que Wanda Nara le "cae bien" y que "la banca".

En tanto, sobre el posible parecido entre ella y la mujer de Icardi con el que jugaron algunos medios, la flamante novia de L-Gante una vez más optó por ser cordial y educada. "No, para mí que no. Pero gracias", concluyó la joven modelo.

L-Gante reveló el importante paso que dio en su nueva relación

El cantante Elián Valenzuela, conocido como L-Gante, comenzó una nueva relación en el último tiempo con Candela Arizaga y lejos de esconderse, se muestran más enamorados que nunca.

El martes por la noche la presentó en el debut de la segunda temporada de Noche Al Dente (América), ya que fue el primer invitado al ciclo televisivo de entrevistas.

Tras este acontecimiento, ambos dieron una nota para Socios del Espectáculo (El Trece) y Elián sorprendió al revelar que Candela ya conoce a su hija Jamaica.

En primer lugar, habló de cómo llevan estos primeros meses de relación y aseguró: “No estamos conociendo y en este mismo momento me está acompañando en todo. No nos animamos a poner un título pero nos llevamos bastante bien. Ella me encanta, completa”.

Luego, profundizó en el encuentro con la pequeña y muy orgulloso confesó: “Me acompañó a buscarla la otra vez, fuimos a lo de Tamara, estaba con ella y Jamaica se vino con nosotros. Después la llevamos también”.