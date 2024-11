La contundente reacción de Rocío Marengo ante la demanda de la ex de Eduardo Fort: "Es un acoso continuo"

Ante este panorama, PrimiciasYa se comunicó con Rocío Marengo quien aseguró no estar al tanto del asunto, al tiempo que fue letal al referirse a la exmujer de su pareja. "Gracias por la info. La verdad es que me entero por vos, pero no me interesa en lo más mínimo. Imaginate que hace 11 años que estoy con Edu", aseguró de entrada.

Al tiempo que agregó firme: "No es tema para mí la señora, lamentablemente para ella", y arremetió picante sobre las actitudes de Antoniali al compararla con sus exnovios. "Tengo ex que ninguno ha molestado a Eduardo para nada, [porque] mis ex son educados, no quieren ser famosos", dejó en claro.

Pero eso no fue todo. Porque además, Rocío dejó entrever que la ex del empresario chocolatero estaría buscando visibilidad mediática a costa suya. "La verdad que no entiendo por qué los periodistas me preguntan a mí por ella. Y no entiendo por qué ella ha filtrado tantas cosas mías personales, cuando yo hace dos años que elegí estar alejada de los medios más allá de alguna invitación puntual a la que puedo ir, por algún amigo que me comprometí a ir, como el caso de Bondi", disparó.

Por último, ante la consulta de este portal sobre qué piensa hacer si efectivamente le llega alguna notificación legal de Antoniali, Rocío afirmó que lo verá con quien corresponda e hizo saber su actual postura. "Elegí alejarme de la tele y continuamente me están nombrando por algo de estos temas personales. Me parece super hostigante, es un acoso continuo el que recibo. La verdad es que es inmundo lo que vivo", concluyó molesta.

Por qué la ex de Eduardo Fort denunciará a Rocío Marengo tras una dura interna familiar

En las últimas horas se supo que Karina Antoniali, exesposa de Eduardo Fort, habría tomado la firme decisión de iniciar acciones legales contra Rocío Marengo.

Lo cierto es que las dos mujeres nunca se llevaron bien, y de acuerdo a la información brindada por Cora Debarbieri en A la tarde (América TV) la ex de Fort estaría molesta por ciertas declaraciones de Rocío.

“Hay una interna tremenda. Parece que va a haber una presentación en la Justicia de Karina Fort contra Rocío Marengo por barbaridades que supuestamente dijo Marengo de Karina”, reveló la periodista y detalló: “Hace algunos días Marengo estuvo en el programa de Ángel de Brito en el streaming. Allí se refirió a Karina y eso molestó y mucho. Elba Marcovecchio, la abogada de Karina, le va a mandar una carta a documento”.

Fue allí cuando la conductora del ciclo, Karina Mazzocco, preguntó: “¿Pero se refirió en malos términos?”, y acto seguido deslizó a pura ironía sobre Rocío con quien ha sabido tener algún cruce: “Qué raro Marengo refiriéndose en malos términos hacia alguien. Me extraña. Ella nunca insulta, nunca bardea, es una piba tranquila, centrada”.