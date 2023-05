La contundente reflexión de Cami Mayan a cuatro meses de separarse de Alexis Mac Allister: "Las cosas..."

Camila escribió un par de historias en las que describió el método que está usando para dejar en el olvido la relación de noviazgo que tuvo con el futbolista.

Cami Mayan

En sus redes sociales, la modelo compartió imágenes en las que se la ve escribiendo un texto en un cuaderno, mientras lee cada palabra que manifiesta.

“Encontré un cuadernito que me había comprado el año pasado que es especial para escribir distintos objetivos. Me puse a completarlo y actualizarlo. Algunas cosas cambiaron bastante, otras todavía estoy trabajando y otras las pude marcar como completadas. Increíble”, señaló.

Luego, Cami explicó que el cuaderno viene con los goals divididos en cosas para hacer, plazos y motivos de lo que estás haciendo. “Así que algunas cosas las reescribí en otra parte para encararlas desde ahora. Otras cosas casi las borro, pero al final las dejé porque todo es parte”, indicó, en clara referencia al fin de la relación con Mac Allister.

Cami Mayan

El nuevo y soñado trabajo de Camila Mayan tras la polémica separación de Alexis Mac Allister

El fin de semana, Camila Mayan celebró sus 24 años con amigos en un momento muy especial de su vida ya que viene del reciente final de relación con Alexis Mac Allister después de cinco años juntos y luego de que el integrante de La Scaloneta comenzó a salir al poco tiempo con Ailén Cova, amiga de él de muchos años.

En Instagram, la licenciada en administración de empresas egresada de la UBA hizo catarsis del momento en que llegaba este nuevo año y reconoció: "Voy a ser 100% sincera. Este año arrancó como el reverendo ogt. Me parecía que todo me salía mal, que nada tenía solución y que todo se me iba de las manos".

Lo cierto es que tras ese desahogo, de a poco Camila va recuperando distintas actividades en su nueva etapa como soltera y ahora compartió su alegría por el nuevo trabajo.

Es una de las figuras elegidas por Ricky Sarkany para su marca y desde Instagram compartió varias fotos de la sesión de fotos con la colección de calzado para esta temporada.

Camila Mayan estuvo relacionada desde siempre con la moda ya que es estilista y ahora será modelo del empresario para su marca.

Volver a empezar en esta nueva etapa de su vida tras el dolor por el final de su noviazgo con el mediocampista del Brighton de Inglaterra.