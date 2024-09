La contundente respuesta de Nancy Dupláa a Alfredo Casero tras sus duros ataques

"¿Sabés que te mandó a actuar a las villas?", le comentó picante el cronista. "No importa. La idea es no seguir enemistándonos y desde los medios ayudar a poner un poco de paz entre nosotros mismos y no ir a buscar a Alfredo a que diga estas cosas que se exacerba y que él tiene la necesidad de comunicarlo y comunicarlo de esta manera", le respondió Nancy reflexiva.

Ante la consulta por la famosa grieta, la actriz opinó: "Sí, pero ustedes también lo van a buscar para que engrane. A él le hace bien, necesita hacerlo evidentemente. Tiene la necesidad imperiosa de comunicar y de comunicar de esa forma".

"Pero también está el otro lado que lo exacerba y lo pincha para que reviente por el aire y para que este circo romano tan convulsionado siga metiendo leña al fuego", siguió.

Más adelante, el notero le contó que Casero afirmó que "el teatro es solamente para la gente de plata", y Dupláá le respondió: "No sé qué dijo, la verdad es que lo estás diciendo vos con tus palabras y no escuché a él decirlo, pero hoy día a la gente le cuesta pagar su entrada, son entradas caras, más en la calle Corrientes. Igual, tenés de todo. Tenés muchas propuestas diferentes, tenés teatro independiente. Pero sí, convengamos que es una salida cara".

Embed

Alfredo Casero destrozó a Nancy Dupláa y la mandó a "actuar a las villas gratis"

Fiel a su estilo verborrágico y sin filtro, en las últimas horas el actor Alfredo Casero apuntó durísimo contra Nancy Dupláa tras haberse mostrado preocupada por la actual situación económica de la comunidad artística ante la falta de propuestas laborales, donde incluso su marido -Pablo Echarri- llegó a confesar que estaba usando parte de sus ahorros para llegar a fin de mes.

Entrevistado por Socios del espectáculo (El Trece), Casero no se quedó callado y salió a cruzar picante a la actriz, al deslizar: “Bueno, pero Nancy Dupláa tiene una concepción popular, como tienen muchos actores. Yo creo que tendrían que ir a las villas a actuar gratis, si ellos tienen bronca contra la gente que hace dinero para pagarle a ellos, al teatro, 50 lucas una entrada...”.

Al tiempo que agregó contundente: “Vamos a ser claros, los actores trabajamos para la gente que tiene plata. Yo no hago una obra de teatro si no me van a pagar la entrada. Ahora si está muy castigado, vos que tenés una tradición de trabajar en pos de y te sale de adentro, dale al pueblo lo que tenés, gratis... Vos no podés decir ‘está muy castigado’”.

Embed

Pero eso no fue todo, porque el actor siguió disparando contra la actriz. “Claro que está muy castigado, no existe más la televisión, en el teatro trabajan ellos... Nancy Dupláa dice que hay castigados, claro a mí me han castigado más de 12/15 años. He ido a hacer un casting a España y me mostraron una nota de la Asociación Argentina de Actores diciendo que yo era un nazi porque había negado los 30 mil desaparecidos, no sé, una porquería que salió”, arremetió.

“Yo iba a ir a hacer una cosa que era muy importante para mí, y la mina me dice ‘¿y esto qué es?’, y me dice ‘pibe, acá son todos comunistas, acá vos no podés...’”, recordó.

Fue allí que Casero expresó con contundencia: “Entonces, ¿cuántas veces yo fui a trabajar a un lugar y otro actor no quiso trabajar conmigo? Claro que están castigados, si se meten en política para sobrevivir es porque tu arte es así (chato), no vas a comer sushi... Si querés, trabajá de payaso, como hacemos los cómicos cuando nos volvemos viejos. A lo mejor a Nancy no le pagan lo que ella espera, yo creo que debería dedicarse a la cosa social, si son del pueblo”.

“Durante los 15 años que yo estuve totalmente cancelado, a ellos les fue bárbaro. Yo voy por todo el país haciendo obras de teatro, que cuando iba, la militancia política me hacía lo imposible en un pueblito de la con... de la lora. Porque para pegarme a mí había que ensalzar lo que debías hacer y lo que no y eso tiene otro nombre, eso es persecución también”, concluyó por último el actor visiblemente molesto.