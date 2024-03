Alfredo Casero cruzó con todo a Pedro Rosemblat, el novio de Lali Espósito: "Tilingo"

Embed

En este contexto, el actor se descargó con todo desde la red social X después de escuchar las palabras del periodista. "Nabo: me recontra cago en tu lista negra, en tus amenazas y en tus muelas", lanzó Alfredo Casero.

Y en otro mensaje agregó picante: "Tenes un odio, tilingo, qué alegría. Vos hablas de venganza. Te duele en el alma… qué alegría".

El video con la dura respuesta de Alfredo Casero a Pedro Rosemblat

Alfredo Casero hizo una transmisión en vivo para responderle más ampliamente a Pedro Rosemblat después de sus fuertes palabras al aire y advertir que anotaría los nombres de quienes celebran el cierre de Télam.

"Esta es una contestación que quiero darle a este pibe, el novio de Lali Espósito, en donde dice que él es muy rencoroso", empezó el actor fiel a su estilo.

Y continuó: "Primero, si tenés problemas de rencor es porque tenés problemas de chico. Yo tengo problemas de rencor porque tengo problemas de chico".

"Ahora, lo que nunca más en la vida es que un pelotudo, sin ningún tipo de poder, infiera miedo en la gente que no piensa como él", sentenció Casero.

Y remarcó su postura: "Nosotros sí estamos saltando en una pata y sí estamos festejando. Estamos festejando que se haya ido el Gobierno de ladrones más grande que existió en Argentina. La cadena de chorros que nos destrozó, destrozó la cabeza de la gente, mató gente e incluso entre medio de toda la pandemia y de los muertos hicieron negocios".

"¿Con eso vos nos amenazas que vamos a estar en una lista negra? Eso no me importa, a mí eso no me hace nada, lo digo por vos también, porque vas a tener muchísima gente en la lista negra", cerró picante el actor.