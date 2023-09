La contundente respuesta de Pablo Alarcón a las polémicas declaraciones de Dady Brieva

Alarcón estuvo como invitado el sábado al ciclo El corresponsal, que conduce Nelson Castro por TN, y consultado por su actual situación económica fue contundente.

“Económicamente la estamos pasando mal todos. Los ricos acá son pobres, los que tienen una moneda la tienen que tener apretada en la mano tanto, tanto, tanto que les sale sangre”, analizó el actor.

Y sobre los dichos de Dady Brieva, Alarcón comentó: “Ese es el nivel de nuestra cultura. No podemos esperar otra cosa que lo que tenemos. No podemos esperar más que 16 mil millones de dólares que tenemos que pagar nosotros, no ellos. El gobierno no hace ningún esfuerzo”.

“Yo soy un privilegiado, soy sano. Hoy cumplo 78 años y tengo ganas de trabajar, y voy a la plaza, y mis hijas me compraron unas calzas térmicas, esperé un poco que pasara el frío, pero realmente estoy furioso”, finalizó el actor.

La polémica frase de Dady Brieva sobre la economía: "Yo estoy bien, a mí no me mueve la aguja"

Tras su polémica en Uruguay, Dady Brieva estuvo en un programa del país vecino, Algo contigo, el ciclo que repasa las novedades del mundo del espectáculo, y habló sobre la coyuntura argentina.

"Está complicado allá", le dijo el presentador Luis Alberto Carballo."Muy", le respondió el humorista. "Está complicado para revertir esta situación, tienen que pasar muchas cosas. Capaz que las cosas que pasan no son las mejores, pero bueno van a pasar. Es difícil", opinó el conductor.

“Yo estoy bien, a mí no me mueve la aguja”, le contestó Dady. "Es literal. Yo estoy bien económicamente", afirmó. "Pero tenés un cincuenta por ciento de la Argentina empobrecido, pasando hambre", acotó Carballo.

"Vamos a ir a elecciones como van a ir ustedes el año que viene y elegirán", dijo el artista. Ahí el conductor se quedó callado y Dady levantó la voz, enojado, y contestó: "Qué querés que haga yo, no soy ministro de Economía, qué soy yo".

"Pero vos tenés un programa... Uno ve a personas militantes, sos un militante, defendiendo lo indefendible. Ese es el tema. Porque vos me decís 'yo estoy bien', y dónde está todo aquello que hablamos de que todos tenemos que estar bien", le respondió el presentador de Algo contigo.

El conductor de Peronismo para todos expresó: "No, vos me dijiste qué iba a pasar con todo, y yo te dije que yo no sé qué va a pasar. Pasará lo que tenga que pasar". "¿Pero hay un mea culpa?", le preguntó Carballo.

"Vos qué querés que yo te diga, a dónde vas vos, querés que te diga que estoy arrepentido, hago un mea culpa", dijo Dady. "No, no te arrepientas. Estás equivocado. Cómo te vas a arrepentir, vos votaste a consciencia, y tenés ideales e ídolos, gente que impulsó lo que vos defendés", agregó Carballo.