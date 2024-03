La crisis de Nicolás tras discutir con Joel en Gran Hermano: la emotiva contención de Rosina

Tras ese ida y vuelta de opiniones con su compañero, Grosman se encerró en el baño en soledad y lloró desconsoladamente. Ahí, Rosina Beltrán se acercó y no dudó en contenerlo.

"Me siento solo. Hace mucho que no me sentía tan mal", explicaba completamente angustiado Nico. Y agregó: "Creo que desde la semana uno o dos. Me sentí raro y me fui", le comentaba a la uruguaya sobre lo que había ocurrido con Joel en el sauna.

"Yo le dije que me parecía injusto (el reingreso de los participantes y los nuevos) y después le dije que me equivoqué de palabra. Y me empezó a recriminar por qué decía eso", argumentaba el joven.

Rosina optó por escucharlo atentamente y lo abrazó para contenerlo. Luego se acercó Emma para aclararle que Joel no tenía nada personal con él y que se entendió qué quiso decir.

El fuerte análisis de Rosina y Nicolás tras los ingresos a Gran Hermano: "Los nuevos contra los viejos"

Ayer por la noche la casa de Gran Hermano, Telefe, recibió a siete participantes nuevos, entre ellos dos que ya habían estado en los inicios. Como era de esperarse, todo se volvió un caos y los hermanitos comenzaron a analizar nuevas tácticas de juego.

En el caso de Nicolás y Rosina, ambos tuvieron un charla sincera donde admitieron sentirse muy movilizados por esta nueva instancia en el reality.

“No es nada que no podamos enfrentar o sobrellevar después de todo lo que pasamos. Después de tres meses acá adentro que venga lo que sea, ya está”, sentenció el participante y reflexionó: “Nos reímos, lloramos, disfrutamos, aprendimos y ya hicimos el ridículo un montón de veces. Es seguir haciendo lo mismo”.

Si bien Rosina estuvo de acuerdo, con algo de preocupación deslizó: “Si bueno, pero es un camino importante”. “Mira si pasaba hace dos meses y medio, hubiese sido diferente, ya el tiempo pasó lo suficiente para que de acá lo podamos manejar de un lugar distinto”, respondió él.

De todas formas, la uruguaya siguió analizando el juego y planteó: “Para mi ellos se van a unir ¿Te imaginas? Los nuevos contra los viejos".

“Al principio cuando empezaron a entrar yo decía 'no puede ser, ¿Qué esta pasando?. Todo de nuevo, aparte ya entró Cata, Joel, pero bueno, que nos de fuerzas para seguir, pensémoslo así", sentenció.

Y cerró: “Te afecta un poco el ánimo pero es como dijo Santi, adaptación. Yo me quedo con esa palabra que repitió tantas veces, este juego es adaptación. Voy a repetírmelo en la cabeza y listo. Encima ellos nos conocen, nos decían nuestros nombres, es todo muy loco".