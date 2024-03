Nicolás de Gran Hermano explicó cuál fue su estrategia para dejar a Licha en placa: "Fue un personaje..."

Con la placa ya definida para el domingo de eliminación, el líder tuvo una sincera charla con Martín Ku en la cual reveló cuál fue su criterio para tomar una decisión.

“Haciendo esta vara decidí lo que decidí, teniendo en cuenta que la gente va a confiar en como es él, y que no van a sacar un personaje bueno, que aporta, que es inteligente emocionalmente, que sin él el show hubiese sido diferente”, aseguró.

Y planteó: “¿Te imaginas este Gran Hermano sin Licha? No hubiese sido algo posible".

"Fue un personaje tan importante y muy marcado. Yo considero que alguien como el, en base a como es como persona, la gente que ve el programa eso lo ve. Yo me decidí por este criterio”.

Embed

El repudiable comentario de Agostina en la casa de Gran Hermano sobre el atentado a la AMIA

Agostina Spinelli lanzó un comentario desafortunado en la casa de Gran Hermano. Por sus dichos, la policía, oriunda de San Fernando, fue duramente cuestionada en las redes sociales.

Todo se generó en la cocina, cuando ella estaba conversando con Bautista Mascia. El uruguayo les estaba avisando a sus compañeros que iba a buscar una bolsa con gomitas.

"Andá, que sino vuelan. Como la AMIA", exclamó Agostina. De inmediato, el guitarrista se dio cuenta que la frase estuvo fuera de lugar. "¡¡No!!", le contestó, repudiando su comentario.

En las redes sociales, los dichos de la policía fueron duramente cuestionados por los fanáticos del reality.

"Este es un comentario que por más bien que me caiga Agos no hay que tomarlo como algo liviano o algo al pasar ni con humor. Respetemos a las víctimas", "La verdad, me sorprendió. El único que saltó fue Bauti", "No creo que sea otra cosa que humor negro, seguro no dimensionó el alcance de sus palabras y cuando se vea y se escuche se va a arrepentir", "Qué necesidad de tirar un comentario así en un programa que te están mirando un montón de personas", fueron algunas de las reacciones que provocó esa frase.