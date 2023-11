La crítica de Flor de la V por la polémica llegada de Taylor Swift a la Argentina: "De cuarta"

A medida que iba manifestando su parecer, sus palabras se volvieron más fuertes y agregó: “Yo lo que digo es, todo bien, son estrellas internacionales, que puede tener en la cara Taylor, maravillosa. Salís, un beso a los fanáticos desde tu limusina, ¿pero hay necesidad de semejante circo? Me pareció un montón, me parece de cuarta y me parece que terminan siendo desagradecidos”.

De todas formas, aseguró no tenia nada contra su música ni su calidad de artista y que su enojo venia por el lado de este episodio en particular. “La bancó como artista porque me encanta lo que hace, pero eso me pareció un papelón” cerró.

Embed

Taylor Swift llegó a Argentina para sus shows en River y se mostró de una manera particular

Taylor Swift ya está en la Argentina para realizar sus tres shows con entradas agotadas en el estadio de River Plate, donde se presentará ante más de 80 mil personas en cada función.

La talentosa cantante estadounidense se presentará en dicho estadio los días 9, 10 y 11 de noviembre en el marco de la gira The Eras Tour, que también la llevan por México y Brasil.

Luego de haber agotado las primeras dos funciones del 9 y 10 de noviembre en un poco más de tres horas, Taylor Swift agregó una tercera para el 11, que también fue sold out.

Taylor Swift Argentina.jpg

En este sentido, PrimiciasYa te acerca en exclusiva las imágenes de cómo fue la llegada de la cantante a la Argentina este miércoles al mediodía en medio de un estricto operativo para evitar que se filtren imágenes de ella en público.

La artista bajó del avión privado en el que viajó y fue tapada con un inmenso paraguas color negro para evitar que se conozcan en los medios las primeras fotos de Taylor en el país.

Además fue escoltada de cerca por varios integrantes de seguridad privada que la acompañaron al auto que la trasladaría al lugar donde se alojará en sus días en la Argentina.

Mirá las imágenes de la llegada de Taylor Swift a la Argentina aquí.

RS Fotos