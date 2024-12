La cruel frase con la que Wanda Nara justificó por qué quiere arruinar a La China Suárez

Así las cosas, ahora con el resurgimiento de los rumores de un nuevo acercamiento entre Icardi y la China, luego del encuentro en un restó y posteriormente en un boliche la semana pasada, todo volvió a volar por los aires y Wanda está más furiosa que nunca a pesar de haber sido ella quien decidió divorciarse del futbolista e incluso ya está oficialmente de novia con L-Gante.

Con este telón de fondo, en las últimas horas fue Yanina Latorre quien reveló detalles de la breve charla que mantuvo con Nara en la gala de Los Personajes del Año de la revista Gente, y contó la cruel frase con la que Wanda justificó sus intenciones de arruinar a la China Suárez, quien ya decidió demandarla judicialmente por todos sus dichos de estos últimos días.

“Wanda no logró arruinar a la China. Filtró un chat matando a Pampita. Le pregunté ‘¿para qué lo hiciste?’, y me dijo ‘quiero que todos sepan que es una basura’", confió Yanina desde sus Instagram Stories. Algo que por el momento parece no haber conseguido, dado que este miércoles las madres de los hijos de Benjamín Vicuña se mostraron juntas y sonrientes en un evento frente a la prensa, según mostró la propia angelita.

Pampita y la China Suárez juntas - IG Yanina Latorre.jpeg

Inflexible decisión de Mauro Icardi contra Wanda Nara por la escandalosa separación: "Voy por..."

Luego de su polémico posteo en Instagram con dos imágenes de Johnny Depp en el juicio contra su ex pareja Amber Heard, Mauro Icardi arremetió contra Wanda Nara en medio de su escandalosa separación.

Fue a través de un mensaje que le envió al periodista Pepe Ochoa en DDM, América Tv, donde el futbolista dejó en claro su postura en medio de la guerra judicial con la mediática.

“Yo no voy por ninguna conciliación con Wanda, voy por todo, hasta las últimas consecuencias porque Wanda va a tener que responder ante la Justicia todo lo que dijo y todo lo que hizo mediático”, contó el panelista en el ciclo que conduce Mariana Fabbiani.

En cuanto a lo legal, Mauro Icardi remarcó: “Todo se está llevando adelante en el juzgado número 106 de familia de Capital Federal. Existió una situación, mis abogadas me dicen que se hizo ‘forum shopping’ que es ilegal. La tramitó la doctora Ana Rosenfeld en el juzgado 2 de Tigre simplemente para utilizar otra jurisdicción".

Mauro Icardi y Wanda Nara.jpeg

Y cerró convencido de lo que pasará en la Justicia en medio del escándalo con su ex: "Estoy muy tranquilo, que siga así (Wanda) porque voy ganando terreno”.

En su historia en Instagram, el futbolista recordó el millonario juicio que el famoso actor le ganó a su ex pareja en 2022, quien lo había acusado de graves episodios incluyendo supuestos abusos físicos de violencia, a lo que el tribunal falló en favor de Depp.