La embestida de la China Suárez contra Wanda Nara por sus dichos con Susana Giménez e involucrarla a Mauro Icardi

"En ese momento le dije a Mauro que me quería separar. Yo encontré chats, cosas que involucraban a mis hijos. Todo eso lo superé en terapia. Yo decidí abrirme, en ese momento él dejó su carrera. Todo eso en mi interior generó una desilusión", manifestó Wanda.

Lo cierto es que en el ciclo Intrusos, América Tv, Marcela Tauro contó cuál es la rápida repuesta que dará la China Suárez a Wanda Nara y la misma será desde el marco legal.

"La China va a iniciar acciones a Wanda Nara por lo que dijo en el programa de Susana Giménez", indicó la periodista como información de último momento.

Y remarcó los fundamentos que sostiene la actriz para llevar a la mediática a la Justicia: "No son reales ni los chats que mostró ni las cosas que dijo (Wanda)".

"Todo lo que manifestó en lo de Susana no es verdad", sostienen desde el entorno de la China Suárez, y marcó que la acción legal sería solo contra Wanda Nara y no con Susana Giménez.

Wanda Nara le mostró a Susana Giménez los picantísimos chats con Mauro Icardi sobre la China Suárez

Sentada en el living de Susana Giménez, Wanda Nara no se guardó nada y habló de su separación de Mauro Icardi y de la infidelidad del futbolista con la China Suárez.

En medio de la extensa entrevista, la conductora de Bake Off Famosos le mostró a la diva de los teléfonos unos chats que tuvo con su ex en el que mencionaba a la ex Casi Ángeles.

“Mirá, te voy a mostrar algunas cosas”, le dijo Wanda a Susana y le dio su teléfono. Ahí, la icónica presentadora leyó: “En junio voy a ir a la Argentina. Así hago un par de cenitas en Gardiner, y unos besos en el auto delante de las cámaras, pero después chau, es mi amiga”.

“Fueron amenazas constantes todo este tiempo. Me decía 'si vos aceptás hacer MasterChef, yo me voy a mostrar en tal restaurant con ella... si vos aceptás esta publicidad, yo me voy...'. Vos no podés vivir así todo el tiempo”, sostuvo Wanda.

Luego, Susana continuó leyendo y reveló un picantísimo mensaje: “Quedate tranquila que a la China la tuve regalada y no le di bola. Imaginate si la voy a volver a buscar”.