Cristian Castro y Mariela Sánchez, separados tras la filtración de un audio escandaloso

“Yo solamente chusmeo en qué momento... me encantaría que se brote con esta mina también. ¿Sabés lo que es bancar al gordo sucio siete años?”, “Es como que son chicas sin posibilidades, es como que ven a un famoso y ¡wow!, se impactan con eso, con la fama y él las denigra”; “Yo creo que Cristian me odia, me detesta, aborrece, porque sabe que tengo muchas relaciones y me muevo en el ambiente. Que puedo salir con cualquier tipo importante, él me va a odiar a mí”, se escucha que dice Mariela Sánchez .

En las últimas horas, la cordobesa difundió un comunicado, en el cual se disculpa con Cristian y aclara que tomaron la determinación de ponerle fin a su noviazgo.

“Quiero expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido”, comenzó diciendo Mariela Sánchez en un mensaje que colgó en sus historias de Instagram.

“Entré en el submundo de las redes al dialogar con personas que quizás no han sido tan queridas como yo y, en un estado de ira, dije cosas horribles de la persona que siento, en lo más profundo de mi alma, que era un gran amor. Perdón Cristian”, se disculpó.

“Me sorprende que la gente no celebre el amor y disfrute del dolor y quiera destruir. Agradezco haber conocido una persona romántica que, a pesar de todo, desde su enojo, me habló y me enseñó con mucho cariño lo que es el amor”, afirmó, indignada contra las personas que filtraron los audios que mandó cuando se separó del artista.

Con dolor, la cordobesa confirmó ruptura y comentó que su ex pareja escuchó todo lo que dijo de él en un estado de enojo. “Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación. Era insostenible”, remarcó.

“La persona que envió todo esto obviamente no pone los videos y fotos que me enviaba para que yo reaccione de esta manera. Y caí. Sin embargo, siento ultrajada mi privacidad al darse a conocer una charla íntima con una persona en la que deposité mi confianza de manera errónea”, expresó.

En las últimas líneas del posteo, Mariela Sánchez se disculpa con los familiares y allegados de Cristian, que tuvieron que escuchar todo lo que dijo sobre el cantante: “Quiero pedir disculpas a toda su familia, Veronica Castro, Yuri, Darío de León y sobre todo, a vos, Cristian”.

El insólito pedido que le hizo Cristian Castro a una amiga de Sabrina Rojas antes de intimar

Aunque actualmente está felizmente en pareja y muy enamorado, Cristian Castro tiene fama ser todo un seductor. A parecer, el cantante mexicano tendría una larga lista de mujeres que pasaron por sus sábanas.

Este viernes, en una nota con Socios del espectáculo (El Trece), Sabrina Rojas reveló que una amiga suya tuvo un encuentro íntimo con el hijo de la actriz Verónica Castro. La conductora de América ventiló los detalles que le contó su amiga.

"Tengo dos amigas que estuvieron con él y puedo decir que... ¡está re loco! Para resumirlo... está para el chaleco (de fuerza)", advirtió la invitada del ciclo de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, para luego adentrarse en la historia en cuestión.

"Voy a contar sobre una de ellas, que es una chica que no es conocida del medio. Es muy gracioso, chicos. Le hizo poner una media en la cabeza", siguió Sabrina, ante el asombro del panel.

"¿Tipo ladrón?", le preguntó tentada Paula Varela. "Sí y lo más bizarro es que mi amiga me decía: '¿Vos viste la cara que te hace tener una media en la cabeza?' Quedás toda deformada", añadió la actriz y conductora.

Por último, la ex de Luciano Castro reconoció que le resultó un tanto extraño el fetiche de Cristian. "Y bueno, la mediecita era su morbo. Es raro, ¿no?", remató.