Mariela Sánchez habló de su vínculo con Cristian Castro tras otro escándalo: "Estoy destrozada"

"Conmigo en México se están haciendo un festín, las fans... me metí en un lugar muy complicado", dijo sobre todo el culebrón que se generó con la pareja.

Y explicó: “Cuando pasó esto de los audios estuvimos los dos hablando mucho hasta las 6 de la mañana, él muy tranquilo. Después creo que ninguno de los dos lo íbamos a poder sostener. Él es un artista internacional y México es fuerte. Hay mujeres que por ahí no llegan a tener una relación y están resentidas”.

“Yo quería saber y cada mier… que tiré yo era por un motivo", argumentó sobre el contenido de esas conversaciones que se filtraron.

“Yo no lo dejé por ninguna infidelidad, fue por una discusión. Yo conocí a un Cristian que lleva una vida muy simple, pero cuando entra el tema de los shows y las mujeres es algo fuerte, él es un gran artista internacional”, dejó en claro sobre el motivo de su final de relación con Cristian Castro.

Mariela contó que ambos decidieron finalizar el romance: "Ahora fue una decisión de los dos, yo soy una mina grande y no estoy acostumbrada a sostener esto. Ahora me siento muy mal".

"Nunca borro un mensaje pero ustedes no tuvieron un mensaje mío de Cristian. Yo no hablé mal de él nunca, yo conté la verdad. Me enamoré, estoy destrozada porque no hice bien en hablar de prenderme a hablar en redes con una persona de este tema", cerró con dolor la empresaria.

Hace unos días en A la tarde, América Tv, difundieron un audio polémico de Mariela Sánchez, la entonces novia de Cristian Castro. En dicha grabación, la cordobesa lanzaba comentarios duros sobre el artista.

Aunque esos audios fueron enviados cuando ellos estaban atravesando una crisis, el hijo de Verónica Castro decidió poner fin a la relación después de escucharlos.

“Yo solamente chusmeo en qué momento... me encantaría que se brote con esta mina también. ¿Sabés lo que es bancar al gordo sucio siete años?”, “Es como que son chicas sin posibilidades, es como que ven a un famoso y ¡wow!, se impactan con eso, con la fama y él las denigra”; “Yo creo que Cristian me odia, me detesta, aborrece, porque sabe que tengo muchas relaciones y me muevo en el ambiente. Que puedo salir con cualquier tipo importante, él me va a odiar a mí”, se escucha que dice Mariela Sánchez.

En las últimas horas, la cordobesa difundió un comunicado, en el cual se disculpa con Cristian y aclara que tomaron la determinación de ponerle fin a su noviazgo.

“Quiero expresar públicamente el dolor y arrepentimiento que siento por lo sucedido”, comenzó Mariela Sánchez en un mensaje que colgó en sus historias de Instagram.

“Entré en el submundo de las redes al dialogar con personas que quizás no han sido tan queridas como yo y, en un estado de ira, dije cosas horribles de la persona que siento, en lo más profundo de mi alma, que era un gran amor. Perdón Cristian”, se disculpó.

“Me sorprende que la gente no celebre el amor y disfrute del dolor y quiera destruir. Agradezco haber conocido una persona romántica que, a pesar de todo, desde su enojo, me habló y me enseñó con mucho cariño lo que es el amor”, afirmó, indignada contra las personas que filtraron los audios que mandó cuando se separó del artista.

Con dolor, la cordobesa confirmó ruptura y comentó que su ex pareja escuchó todo lo que dijo de él en un estado de enojo.“Cristian escuchó todos los audios y finalmente llegamos al final de la relación. Era insostenible”,remarcó.

“La persona que envió todo esto obviamente no pone los videos y fotos que me enviaba para que yo reaccione de esta manera. Y caí. Sin embargo, siento ultrajada mi privacidad al darse a conocer una charla íntima con una persona en la que deposité mi confianza de manera errónea”, expresó.

En las últimas líneas del posteo, Mariela Sánchez se disculpa con los familiares y allegados de Cristian, que tuvieron que escuchar todo lo que dijo sobre el cantante: “Quiero pedir disculpas a toda su familia, Verónica Castro, Yuri, Darío de León y sobre todo, a vos, Cristian”.