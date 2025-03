La curiosa explicación de Galia Moldavsky ante su polémica declaración sobre Lali Espósito: "Ídola"

Y luego comentó con humor: "Perdón Pedro", haciendo referencia al actual novio de la cantante, Pedro Rosemblat. "Pedro a la otra mitad de la Argentina", añadió.

En esa línea, Galia siguió hablando sobre la vida privada de Lali Espósito sin filtros: "Acá muchos de nosotros sabemos de gente, esto, lo otro... No es que la estuvieron siguiendo minuto a minuto aunque se sabe, como que le tienen cierto respeto".

Lo cierto es que ante las duras críticas que recibió por sus declaraciones, la hija de Roberto Moldavsky hizo un extenso descargo desde su cuenta en X aclarando el sentido de sus palabras y aclaró que se trata de un programa viejo y que estaba "reivindicándola".

"Siempre me dicen que no tuitee en estos casos pero voy a hacer una excepción: el recorte mío que está girando es de un programa viejo en donde estábamos hablando de famosos que ventilan su vida privada y famosos que no y yo la di como un ejemplo de los que no", indicó Galia.

Y dejó en claro: "Estaba literalmente reivindicándola. Entiendo que recortado en este contexto suena peor de lo que fue, que fue un ejemplo al pasar, pero jamás la critiqué a ella por su sexualidad. De hecho la libertad con la que habla del tema es uno de los motivos por los que la admiro".

"Y tuiteo esto solo porque me angustia la idea de que alguien piense que yo no la amo a Lali porque la amo profundamente, con el fanatismo de una quinceañera. Es mi ídola desde que soy chica y nunca pensé que lo iba a tener que aclarar", continuó la estreamer.

Y cerró su descargo: "Lamentablemente la expresión que usé fue una verga como me ha pasado un millón de veces solo que en este contexto suena todo peor. Y por ese tipo de exposición es que decidí dejar de hacer aire todos los días. Pero bueno, toca dar explicaciones".

galia moldavsky aclaracion dichos de lali esposito

Eduardo Feinmann liquidó a Eial Moldavsky tras el escándalo con Lali Espósito: "Me dio asco"

Eduardo Feinmann opinó en LAM, América Tv, de los polémicos dichos de Eial Moldavsky sobre Lali Espósito en Sería Increíble, el programa de Olga.

"Lo que hicieron con Lali me pareció totamente desubicado. Asco me dio. Es de poco caballero, realmente. Decir lo que dijo es de poco caballero", sostuvo el periodista.

Luego, el cronista le comentó: "Cuando (Eial) dio sus disculpas mencionó esto de que 'bueno, en realidad fue una historia inventada, no era algo real, fue para cumplir y completar tiempo perdido que nos quedaba ahí'. Pero la historia que relataba era real, porque nombraba cosas puntuales de Lali".

"Reitero: asco me dio. Me parece poco hombre, poco caballero. Son cosas que no se hacen. Me parece un filósofo de cuarta", remarcó el comunicador.

Además, aseguró: "Es muy violento. Un hombre no tiene memoria, me lo decían mis abuelos. Yo creo que también la mujer no tiene que tener memoria, esto de andar contando por los medios cómo fue tu relación, qué hiciste, qué no hiciste. Se han perdido muchos valores en la sociedad".

"¿Bastan las disculpas en una situación así ?", le preguntó el notero a Feinmann. "No", le contestó.

Por último, lanzó un duro comentario sobre el streaming de Migue Granados. "Me da la sensación de que se vienen equivocando sistemáticamente en ese canal de streaming. Lo hicieron también con el pesebre", consideró.