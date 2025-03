Apareció un video con repudiables dichos de Galia Moldavsky sobre la intimidad de Lali Espósito: "A media Argentina"

"Por ejemplo, Lali es una piba que no le están yendo a la casa todos los días a ver qué está haciendo, no la están siguiendo... Ella se culeó a media Argentina", disparó al límite Galia Moldavsky al aire en Blender.

Y luego comentó con humor: "Perdón Pedro", haciendo referencia al actual novio de la cantante, Pedro Rosemblat. "Pedro a la otra mitad de la Argentina", añadió.

En esa línea, Galia siguió hablando sobre la vida privada de Lali Espósito sin filtros: "Acá muchos de nosotros sabemos de gente, esto, lo otro... No es que la estuvieron siguiendo minuto a minuto aunque se sabe, como que le tienen cierto respeto".

"Esto termina mal", "Envidia", "Horrible todo lo que dice y lo que implica. Si piensa que así ayuda al hermano va por mal camino", comentaron indignados algunos usuarios en X.

Las fuertes declaraciones de la hermana de Eial sobre Lali generaron una masiva reprobación en las redes sociales y abre otra polémica tras el pedido de disculpas del influencer a la artista por sus dichos en Olga.

"En ningún momento me referí a Lali, la historia es completamente falsa, en el marco de alimentar el aire de un programa, una consigna y donde uno corre el riesgo de decir muchas boludeces, y acá es una persona diciendo boludeces sin lugar a duda", explicó el joven sobre lo que comentó.

Y reconoció su error: "Me parece que está bien ofrecer una disculpa general, en primer lugar a Lali, que es una victima injustificada de este video, que en mi cabeza no la tenia pero apareció y se dio así la especulación. Lo que hay es lo que hay, así mis disculpas muy sinceras y concretas a ella".

Lali Espósito.jpg Lali Espósito protagoniza el primer avance de la serie "El Fin del Amor" en su segunda temporada.

Eduardo Feinmann liquidó a Eial Moldavsky tras el escándalo con Lali Espósito: "Me dio asco"

Eduardo Feinmann opinó en LAM, América Tv, de los polémicos dichos de Eial Moldvasky sobre Lali Espósito en Sería Increíble, el programa de Olga.

"Lo que hicieron con Lali me pareció totamente desubicado. Asco me dio. Es de poco caballero, realmente. Decir lo que dijo es de poco caballero", sostuvo el periodista.

Luego, el cronista le comentó: "Cuando (Eial) dio sus disculpas mencionó esto de que 'bueno, en realidad fue una historia inventada, no era algo real, fue para cumplir y completar tiempo perdido que nos quedaba ahí'. Pero la historia que relataba era real, porque nombraba cosas puntuales de Lali".

"Reitero: asco me dio. Me parece poco hombre, poco caballero. Son cosas que no se hacen. Me parece un filósofo de cuarta", remarcó el comunicador.

Además, aseguró: "Es muy violento. Un hombre no tiene memoria, me lo decían mis abuelos. Yo creo que también la mujer no tiene que tener memoria, esto de andar contando por los medios cómo fue tu relación, qué hiciste, qué no hiciste. Se han perdido muchos valores en la sociedad".

"¿Bastan las disculpas en una situación así ?", le preguntó el notero a Feinmann. "No", le contestó.

Por último, lanzó un duro comentario sobre el streaming de Migue Granados. "Me da la sensación de que se vienen equivocando sistemáticamente en ese canal de streaming. Lo hicieron también con el pesebre", consideró.