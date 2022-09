La curiosa foto de Evaluna Montaner que despertó rumores de embarazo a 5 meses del nacimiento de Índigo

En tanto, hace unos días la parejita asistió a la entrega de los MTV VMAs 2022 en la glamorosa ciudad de Nueva York y, como de costumbre, compartieron su paso por allí con un posteo conjunto en el que sus casi 48 millones de seguidores no tardaron en advertir un particular detalle: la pancita de Evaluna Montaner.

Evaluna Montaner y Camilo - rumores de embarazo.jpg

Con un singular look de botas de caña alta, y vestido con falda de plumas blancas y corset con los hombros descubiertos junto a su marido sin sintonía, todas las miradas se posaron en el incipiente vientre. Si bien ellos no hicieron mención alguna al tema, y en alguna entrevista deslizaron que por el momento no tienen pensado agrandar la familia, la realidad es que todo puede suceder. Si el rumor es cierto o no, simplemente el tiempo lo dirá... Mientras tanto, todo su fandom trata de verle la carita a Índigo, que mayormente sigue siendo un verdadero misterio.

Evaluna y Camilo MTV.jpg Evaluna Montaner y Camilo Echeverry hace unos días en la entrega de los MTV VMAs 2022 en Nueva York.

Evaluna Montaner y Camilo publicaron una foto repugnante y en las redes los trataron de sucios

Hace unos días, Camilo compartió una foto desagradable de su pareja, Evaluna Montaner. El cantante subió a sus historias una imagen, donde se ven las piernas de la hija de Ricardo Montaner con materia fecal de su hija, Índigo.

La imagen no tardó en viralizarse. Algunos usuarios se murieron de ternura, mientras que otros expresaron su rechazo e indignación por tratarse de algo escatológico.

Evaluna caca de Indigo.jpg El accidente doméstico de Evaluna Montaner con Índigo que reflejó en las redes su marido, y generó un gran rechazo por parte de los usuarios.

En las últimas horas, Evaluna colgó otra foto repugnante, donde muestra que tiene todos los pies sucios. Al parecer, la hija del jurado de La Voz Argentina 2022 y el cantante colombiano se la pasan caminando sin calzado por todos lados.

La imagen en cuestión fue motivo de debate en las redes. Los usuarios trataron a Camilo y Evaluna de tener una mala higiene. "¿Es necesario?", "¡Que asco!", "¡Dios! ¡Que desagradable", fueron algunos de los comentarios que se replicaron en Twitter.