La curiosa reacción de Mauro ante los acercamientos de Furia y el hijo de Darío en Gran Hermano

Sin embargo, Juliana encontró un nuevo candidato entre las visitas y pasó la noche con Francisco, el hijo de Darío. Ante este repentino acercamiento, Mauro fue consultado en A la Barbarossa (Telefe) acerca de esto y lejos de mostrarse dolido, sorprendió con su respuesta.

Mauro viendo a Furia y Francisco

“Con Pacho, con mi hermanastro... Darío era mi padre", deslizó en primer lugar antes de que la conductora pueda finalizar la pregunta. Luego se refirió a su ex novia y expresó: "¿Me quería tanto? Me olvidó rápido”

Acto seguido, Mauro negó sentirse celoso o dolido por el manejo de Furia y sostuvo: “Está en todo su derecho porque está soltera, no molesta".

"Yo creo que le cuesta demostrar ese afecto y entregarse, puede ser que lo haya sentido, yo también lo sentí. Es difícil, te están filmado todo el tiempo y ella tiene un perfil que es todo lo contrario, pero es muy empática también”, comentó acerca de lo que fue su vínculo dentro de la casa.

Embed

Gran Hermano: la increíble reacción de Darío al descubrir a su hijo Francisco en la cama con Furia

En los últimos días, ante la salida de Mauro Dalessio de la casa de Gran Hermano, Telefe, se notó un acertamiento entre Francisco, el hijo de Darío Martínez Corti, y Juliana Furia Scaglione.

Pese a la advertencia que le hizo el hombre a su hijo para que no se acerque a ella y no perjudique su juego, el joven no hizo caso y se lo vio recostado en la cama con la tatuada.

Darío puso una excusa para entrar a la habitación donde se encontraban ambos y ver con sus propios ojos lo que ocurría. Y su reacción fue implacable.

Embed

“¿Dónde se metió el nene? Darío salió a buscar a su hijo”, fue el graph con el que la producción ilustró el informe y se mostró el momento en que el oriundo de La Plata entraba al cuarto de mujeres.

“Se portó bien. Más no puedo hacer Darío, ¿eh? Para que tenga suerte me lo traje hasta la cama”, le dijo entre risas Furia a Darío, mientras el hombre observaba fijo a su hijo con cara de pocos amigos.

Parece que este acercamiento de Francisco con Furia no cayó nada bien en Darío, quien ya le había advertido de esto, claramente sin tener éxito.