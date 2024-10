La curiosa respuesta de Juariu cuando le preguntaron por el nombre de su futuro bebé

“¿Cómo se va a llamar tu bebé?”, le preguntaron a la influencer. Sin embargo, estando en los últimos meses, su respuesta sorprendió a todos.

A través de un video, la panelista explicó: “No sabemos, ósea si sabemos porque estamos entre dos nombres, pero a veces un día es más uno, y otro día no sabemos".

"Pobre, por momentos digo: bueno cuando nazca le vemos la cara y vamos a saber. Por otro lado digo esto hay que saberlo antes. Pero estamos entre dos nombres y un poco indecisos. Va tirando más para un lado, creo”, analizó.

En el quinto mes de embarazo, Juariu reveló sus exóticos antojos

En una entrevista, la panelista de Cortá por Lozano, Juairu, contó cómo está viviendo su embarazo y reveló los exóticos antojos que tiene, mientras transita el quinto mes de gestación.

“Estoy de 23 semanas y tratándome de adaptar a contarlo por semanas y no por meses, como se hacía antes. Ahora te hablan de semanas los médicos y uno tiene que andar haciendo cálculos mentales porque no entiende nada. Me gusta decir igual que estoy de cinco meses más o menos”, afirmó en diálogo con Pronto.

Aunque ahora disfruta de la gestación, Juairu mencionó que los primeros meses no fueron fáciles. "Ahora lo estoy llevando re bien, aunque los primeros meses tuve muchas náuseas, mareos, cansancio, la presión baja. ¡Todo lo que te cuentan que la pasa a las embarazadas en los primeros meses de gestación, es real!", recordó.

"La pasé medio de cama, con vómitos a la mañana y muchísimo cansancio. Ahora, que estoy en el quinto mes, mágicamente me empecé a sentir mejor. Lo estoy llevando bien, no estoy incómoda ni me molesta. Lo estoy disfrutando bastante", añadió.

Al finalizar, la influencer indicó que tuvo algunos antojos un tato extraños. "A mí me gusta mucho lo ácido y los escabeches, así que comí mucho eso. También kiwis y frutillas. Es lo que más deseo comer. Los escabeches de pepinillos, palmitos y zanahorias me vuelven loca. Todas esas cosas de ese estilo me gustan mucho", detalló.