Juariu sorprendió al mostrar su pancita de embarazada por primera vez

Semanas atrás, la panelista reveló la noticia de su embarazo de manera enigmática en el programa conducido por Verónica Lozano en Telefe, dejando boquiabiertos a todos sus compañeros.

image.png

Vicky había guardado la noticia durante los primeros meses porque aún tenía que hacerse algunos chequeos médicos. Cuando todo ya estaba bajo control, la influencer hizo el anuncio y no pudo evitar emocionarse.

La panelista vive un presente hermoso y muy emotivo luego de haber superado un cáncer de mama, por el cual estuvo en tratamiento cuando tenía 29 años. "Fue un sacudón amargo que hoy a la distancia creo que supe sacarle el lado positivo (si es que lo tiene) de lo qué pasó. Y es que se convirtió en mi cable a tierra. Cada vez que me preocupo por alguna boludez me digo: ‘¿Te vas a preocupar por eso, changa?’. Tuviste cáncer”, reflexionó en el pasado al hablar del tema.

