La curiosa respuesta de Sofía Clérici a un seguidor que le hizo un picante comentario

La morocha, que fue imputada por la Justicia por lavado de dinero al igual que Insaurralde tras la viralización de esas imágenes, respondió a un particular pedido que le hizo una seguidora.

"Para el país, sería mejor que luches contra la corrupción y el robo de nuestra plata", le marcó un usuario de la red social.

A lo que Sofía le contestó unos días después de manera contundente: "Por qué? Debería yo no soy política no me corresponde".

El inesperado retoque estético de Sofía Clérici tras el escándalo con Martín Insaurralde

Tras haber quedado en el ojo de la tormenta como consecuencia del escándalo del yategate en Marbella con Martín Insaurralde, Sofía Clérici no se detiene en su escalada mediática ni aún con investigación judicial incluida.

Es así que mientras espera tener más exposición mediática de la que ya tuvo hasta el momento, la modelo se dio a la tarea de embellecerse para lucir más radiante aún.

Es por eso que en las últimas horas, la modelo compartió desde sus redes sociales el nuevo retoque estético al que se sometió para rejuvenecer la mirada.

Se trata de un procedimiento no invasivo que eleva las cejas del paciente para darle una forma más "rasgada" o de "zorro", como habitualmente se conoce.

“En el mejor lugar para ponerme más linda”, escribió entonces Sofía desde el consultorio de la esteticista. Para luego compartir una selfie bajo el texto "Mis foxy eyes diossss", con los resultados de su nueva mirada.