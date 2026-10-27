La decisión clave de la China Suárez que podría cambiar su relación con Benjamín Vicuña

La noticia también vuelve a poner sobre la mesa las diferencias que habrían existido entre Suárez y Vicuña en torno a la educación de sus hijos. En ese contexto, la posibilidad de que ambos continúen sus estudios en la Argentina coincidiría con el deseo que el actor habría manifestado respecto de su crianza, en línea con la escolaridad de los tres varones que tuvo con Pampita.

Mientras tanto, Weber recordó cómo fue la situación educativa de Magnolia y Amancio durante los últimos meses, luego de que dejaran Turquía. “Estuvieron con maestra particular, igual, en la casa de los sueños todos estos meses”, recordó la panelista, en referencia al período en el queIcardi quedó libre del Galatasaray y el grupo familiar dejó de vivir en ese país.

Cuál fue la fuerte frase de Benjamín Vicuña sobre sus hijos en medio de la tensión con la China Suárez

Benjamín Vicuña volvió a estar en el foco de la atención mediática por la relación que mantiene con la China Suárez, en medio de las versiones que apuntan a un supuesto malestar por la escolarización de los hijos que comparten. En este escenario, también adquirieron protagonismo sus reflexiones acerca de la paternidad y las dificultades que implica acompañar el crecimiento de sus hijos cuando sus obligaciones laborales lo llevan a trasladarse de un lugar a otro.

En una entrevista para el programa chileno Vértigo, el actor se refirió a la manera en que compatibiliza sus responsabilidades profesionales con la vida familiar. Allí, destacó la importancia de mantenerse cerca de sus hijos y señaló que la presencia cotidiana durante la crianza es uno de los aspectos que considera esenciales.

“Los que somos padres sabemos que hay una necesidad de estar cerca de ellos, en el día a día, y creo que con eso no se transa”, sostuvo el actor en el programa chileno Vértigo. Además, Vicuña detalló que sus compromisos de trabajo lo obligan a encontrar distintas formas de acortar las distancias con su hogar. Aunque reconoció que no existe una fórmula perfecta para resolver esa situación, explicó que intenta adaptar sus tiempos para compartir más momentos con su familia.

“Lo manejo igual que todos los padres, reinventándome, buscando posibilidades. Con respecto a los tiempos, yo busco la manera de volver después de doce días a mi casa. Puedo ir y venir pero creo que no hay ninguna fórmula”, contó.