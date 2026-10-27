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Silvina Escudero volvió a apostar al amor y reveló dónde conoció a su nuevo novio: "En un..."

A seis meses de su separación de Federico, Silvina Escudero confirmó que está conociendo a alguien que volvió a ilusionarla y reveló detalles de este nuevo vínculo.

27 oct 2026, 17:05
Silvina Escudero volvió a apostar al amor y reveló dónde conoció a su nuevo novio: En un...
Silvina Escudero volvió a apostar al amor y reveló dónde conoció a su nuevo novio: "En un..."
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Silvina Escudero volvió a apostar al amor y reveló dónde conoció a su nuevo novio: "En un..."

Silvina Escudero atraviesa un presente sentimental que la tiene muy entusiasmada. Luego de ponerle punto final a su relación con Federico, con quien compartió nueve años en pareja y casi dos de matrimonio, la bailarina confirmó que está conociendo a un hombre y sorprendió al contar qué siente por él.

La noticia salió a la luz durante un evento por el lanzamiento de la segunda temporada de la serie de Guillermo Coppola. Allí, Ale Castelo conversó con la artista para Intrusos (América TV) y, en medio de la charla, le preguntó si había aparecido alguien especial en su vida. Aunque inicialmente se mostró algo sorprendida, terminó admitiendo: "Bueno, estoy… puede ser".

Ante la insistencia del cronista, Silvina se animó a dar un paso más y reconoció que está ilusionada con esta nueva historia. Incluso, dejó entrever que siente una conexión especial con esta persona. "Estoy un poco encantada y hay admiración, ¿es un montón?", manifestó con una sonrisa.

Más allá de este acercamiento, Escudero aseguró que actualmente disfruta de una etapa de plenitud personal, en la que aprendió a valorar su independencia y a no depender de una pareja para sentirse bien. "Soy muy feliz conmigo misma. En los últimos años aprendí a amarme y priorizarme, cosa que antes no hacía", confesó.

"Soy muy feliz yo sola en el silencio de mi casa con Titán. Entonces, para que un otro esté en un mano a mano compartiendo mi vida, me tiene que traer un montón de felicidad", remarcó. Asimismo, explicó que no tiene intenciones de involucrarse en una relación que altere el bienestar que consiguió después de su separación.

Finalmente, cuando le consultaron por la identidad de su nuevo interés amoroso, la bailarina prefirió no revelar nombres, aunque compartió una pista sobre el origen del vínculo. "Lo conocí en un ámbito muy íntimo, muy cerradito y muy chiquitito. No laboral", reveló, despertando aún más curiosidad sobre el hombre que volvió a conquistarla.

Por qué terminó Silvina Escudero con su novio

Silvina Escudero sorprendió en abril de 2026 al confirmar su separación de Federico, con quien había compartido nueve años de relación y casi dos de matrimonio. Aunque siempre mantuvieron un perfil bajo y evitaron exponer su intimidad, la bailarina decidió hablar públicamente sobre el final de la historia de amor y explicar los motivos que los llevaron a tomar caminos diferentes.

Según trascendió, la pareja venía atravesando una serie de crisis y desencuentros que terminaron desgastando el vínculo. Después de unas vacaciones en Brasil, ambos habrían llegado a la conclusión de que lo mejor era ponerle punto final a la relación, pese al cariño que todavía existía entre ellos.

En Polémica en el Bar (América TV), la artista se sinceró sobre la ruptura y dejó en claro que sus proyectos personales habían comenzado a tomar direcciones distintas. "Siento que llegamos a una bifurcación y vamos hacia diferentes direcciones", expresó, dando a entender que ya no compartían las mismas expectativas de futuro.

Lejos de alimentar rumores, Escudero descartó que hubiera existido una infidelidad o la aparición de una tercera persona. Además, reconoció que la separación fue un proceso doloroso, pero necesario para recuperar su bienestar emocional. Con el paso de los meses, la bailarina logró reconstruirse personalmente y hoy disfruta de una nueva etapa, en la que incluso volvió a ilusionarse con el amor.

     

 

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