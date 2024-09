La declaración de Nacho Castañares sobre su romance con Coti Romero que confirma un importante dato

“A mi, él fue el primero que me llamó la atención pero bueno, después cada uno tomó su camino. Me pareció lindo, llamativo. De hecho, fue el primero que vi pero bueno, no se dio. Tenía que darse acá afuera”, señaló la correntina.

“Todo empezó con la pelea por el queso rallado”, acotó Georgina Barbarossa, a lo que Coti comentó: “Esa pelea fue icónica porque pasamos de ser enemigos a novios”.

Nacho aclaró que se vieron muchas veces después de la convivencia, pero recién decidieron darse una oportunidad cuando quedaron los dos solteros. "No nos cruzábamos ni nada y después nos cruzamos de vuelta. Ahí ya estábamos los dos solteros”, sostuvo.

“A mi ella siempre me pareció muy linda. Pero bueno, era un momento en que cada uno estaba con sus cosas y después, simplemente pasó. Nos llegamos a conocer un poquito más, de otra forma porque no es lo mismo estar ahí, que es un juego”, añadió.

Coti mencionó que durante mucho tiempo estuvieron en contacto para darse apoyo en cuestiones profesionales. " Y yo también trataba de estar ahí para él. Siempre estuvimos el uno para él otro, de alguna manera”, señaló.

Al finalizar, Nacho expresó que se dejaron llevar por los sentimientos y todo se dio naturalmente. "Lo que pasó este año nos sorprendió un poco a los dos pero simplemente se dio y ambos dejamos que suceda”, cerró.

La emotiva señal que recibió Nacho Castañares de su mamá: "Es increíble"

Nacho Castañares y su padre, Rodolfo, vivieron una experiencia espiritual muy profunda que los dejó con la piel de gallina. El ex Gran Hermano relató qué fue lo que sucedió en un video que colgó en sus historias en Instagram.

El joven estuvo de mudanza y, en medio de la noche, recibió una señal de su madre, que murió en 2022. De la nada apareció una mariposa. Los dos quedaron en shock al verla.

En la casa de Gran Hermano, Nacho ha contado que es algo que le ocurre con bastante frecuencia. Cada vez que está por dar un paso importante en su vida o atravesando por un momento especial aparece una mariposa.

El muchacho lo relaciona inmediatamente con su madre. "Hoy me vinieron a visitar. En mi nueva casa y en mi ex casa", escribió en el posteo.

La mamá de Nacho murió cuando él tenía 18 años de forma repentina debido a una insuficiencia cardíaca. En el reality, el joven ha contado que tenía una relación muy especial con ella y, aunque desapareció en el plano físico, está siempre presente desde un lugar espiritual.