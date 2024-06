La desesperada reacción de Bautista al ver a Denisse dentro de la casa de Gran Hermano

Es así que este lunes entró el primer grupo de ex hermanitos mientras Furia, Virginia, Darío, Martín, Nicolás y Bautista fueron llevados al SUM de la casa y pudieron ver a sus ex compañeros desde un televisor, aunque sin sonido.

Lo cierto es que Denisse González formó parte de este primer grupo en volver por un ratito a Gran Hermano, y en el momento en que Bautista la vio en pantalla no pudo contener la emoción. "No amigo, es hermosa. Casate", disparó Furia ni bien la vio en la pantalla súper sensual con un outfit de dos piezas en total black.

Al igual que cuando ella le mandó el saludito grabado, el uruguayo no hizo más que mirar en silencio las imágenes con una enorme sonrisa mientras brotaban lágrimas emocionadas de sus ojos. "Se puso mi collar... tiene una pulsera en la mano", observó en el preciso momento en que Denisse entraba al confesionario y se cortó la trasmisión.

"Mostramela un poco más big... por favor", le suplicó Bauti a Gran Hermano. Finalmente, la imagen volvió a la pantalla del televisor y fue allí que el Mascia no dudó en gritar su nombre. Por supuesto, ella lo escuchó del otro lado de la casa y no dudó en hacer un corazón con sus manos mientras miraba a cámara, a modo de contundente mensaje para su enamorado.

Gran Hermano 2023: Bautista confesó sus planes con Denisse una vez que salga de la casa

Tras la segunda salida de Denisse González de la casa de Gran Hermano a fines de marzo pasado, a Bautista Mascia pudo vérselo cabizbajo al extrañar a su chica, quienes concretaron uno de los primeros romances de esta edición del reality de Telefe.

Fue entonces que el uruguayo mantuvo una sincera charla con Paloma, hoy también fuera de competencia. Y mientras ella le pintaba las uñas, aprovechó para consultarle si tenía previsto quedarse en Buenos Aires una vez que termine la competencia.

Casi instintivamente, Bauti respondió con un tajante: “Sí, lo que sea necesario”, lo que para muchos fanáticos significó una certera esperanza de que el romance con Denisse se afiance en un futuro.

“¿Te quedarías en lo de Denu?”, volvió a preguntar Paloma acto seguido, indagándolo sobre su futuro amoroso. Pero fue allí cuando el uruguayo se sinceró: “La verdad no lo pensé todavía, me había olvidado que vivía sola acá, no sé que haría”. Ahora bien, la pregunta del millón claramente es qué pensará Denisse al respecto...