Besos, llantos y nominación: así fue el reingreso de los exparticipantes a Gran Hermano

“Afuera canto, bailo y morfo como un vikingo. Sigan fallando en las pruebas que a mí me importa un pingo”, siguió y agregó: “No los quiero ilusionar pero se vienen sorpresas. Altas penas si me voy, pero para zafar de la angustia van a ver The Truman Show”.

“No me voy sin saludarlos ni darle un pico a Virginia”, cerró Manzana, quien antes de salir de la casa se acercó a Virginia Demo y le dio un beso en la boca.

Luego, además de Manzana, volvieron a entrar Agostina Spinelli, Lisandro Navarro, Lucía Maidana, Zoe Bogach, Denisse González, Mauro D'Alessio, Isabel De Negri, Carla 'Chula' De Stefano, Hernán Ontivero y Axel Klekaylo.

Pero los participantes que todavía están en competencia no se los cruzaron porque se encontraban en el SUM con la excusa de ver una película. Sin embargo, en la pantalla ellos no vieron The Truman Show, como tenían pactado, observaron -sin audio- el ingreso de sus excompañeros.

Desde el estudio, el conductor Santiago del Moro le explicó a la audiencia que quienes nominarán esta semana son los ex Gran Hermano. "Los que arman la placa son los que están afuera", afirmó.

"Les cuento lo que va a pasar: esta semana los que van a nominar son ellos, la casa no nomina. Los que están ahí por entrar no saben que van a tener que nominar. ¿Cómo los van a llamar? De a uno. Una vez que vayan al confesionario se van de la casa para que no tengan contacto con el resto y no puedan complotar", contó el presentador.

Inmediatamente, al grupo de exjugadores que estaba en el piso y que ingresará el martes a la casa, le dijo: "Ustedes seguramente mañana van a ir con algún tipo de estrategia tejida, pero el resto de la casa no la va a tener porque los van a sorprender ahora en vivo".

Virginia expuso una pésima actitud de sus compañeros en Gran Hermano

Furia tiene un objetivo muy claro: sacar a Virginia Demo de la casa de Gran Hermano. Juliana Scaglione no quiere tocar a ninguno de los "originals" y pretende ir con todo contra la humorista.

La relación entre ellas se tensó en los últimos días y todo indica que la cosa se podrá cada vez peor. La estratega ve a la rubia como una verdadera amenaza y quiere poner a todos contra ella.

El domingo, antes de la gala, Virginia se dio cuenta que sus compañeros empezaron a hacerle un vacío y dejarla sola. Mientras ella estaba en la galería, el resto aguardaba por la salida de Santiago del Moro en el sillón.

"Fijate que siempre salen y esperan la gala acá afuera, ahora como estoy yo afuera no viene nadie por si se enoja la reina. Dios mio, es terrible, terrible, terrible", advirtió.

Virginia tiene un respaldo importante en el público y, probablemente, necesitará de todo ese apoyo para la próxima placa, en la cual tiene altas chances de quedar nominada.