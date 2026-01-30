Un risotto fallido lo dejó con delantal negro y un pase directo a la eliminación de MasterChef
Una arriesgada elección en la cocina no convenció al jurado y terminó con delantal negro y pase directo a la gala de eliminación. Entre devoluciones filosas, humor inesperado y una reacción que sorprendió a todos, la noche dejó uno de los momentos más comentados de MasterChef Celebrity. De quién se trata.
30 ene 2026
Un risotto fallido lo dejó con delantal negro y un pase directo a la eliminación de MasterChef
Un nuevo participante quedó directo en la gala de eliminación deMasterChef Celebrity (Telefe) y la noche dejó una escena tan insólita como comentada. Andy Chango, que nunca había ganado una medalla en la competencia, decidió “tomar el toro por las astas” en la semana 15… pero el resultado no fue el esperado.
Este jueves, la consigna fue preparar un risotto. El músico apostó por uno de langostinos y champignones, una combinación que ya durante la cocción despertó alertas. Damián Betular fue el primero en advertirle que el plato podía salir mal.
“El jurado va a viajar a la teta de una vaca porque tiene una cantidad de queso que no se puede creer”, bromeó Andy mientras cocinaba. Sin embargo, tras la degustación, las devoluciones fueron duras: Betular señaló que el sabor “estaba raro” y Germán Martitegui lanzó la crítica más lapidaria: “Me gustó el langostino. Quizás con un poco más de caldo, menos queso y sin los hongos… hubiera sido una buena combinación”.
La frase dejó descolocado a Andy, que se lamentó al recordar que los langostinos representaban apenas el 10% del plato. Visiblemente confundido, el músico admitió: “No entiendo lo que me quisieron decir”, luego de que Donato de Santis le marcara que al risotto “le faltaba el montado”.
Minutos después, el desenlace fue inevitable: Andy recibió el delantal negro y quedó automáticamente enviado a una nueva gala de eliminación. Agotado y decepcionado, sorprendió a todos con una salida tan irónica como genial: se fabricó su propia medalla negra.
“Me mandé a fabricar una medalla negra. Nunca me van a dar una ellos”, lanzó, generando risas y asombro en el jurado. Desde el balcón, Marixa Balli reaccionó fascinada: “Sacó una medalla negra, decime de dónde la sacó, cómo la hizo… es un genio”.
“Una genialidad”, coincidió Martitegui, mientras Wanda Nara fue un paso más allá y lo chicaneó: “Es como que ya lo sabías… ¿vos tenés alguna bruja que te tira las cartas y te avisó del delantal negro?”.
En una noche donde las medallas oficiales fueron de oro para La Reini y de plata para Cachete Sierra, Andy Chango se quedó con la más comentada: una medalla negra hecha a mano, fiel a su estilo y directo al duelo del próximo lunes para luchar por la permanencia.
Cómo fue el paso de Esther Goris por MasterChef Celebrity
Durante su visita a Intrusos (América TV), Esther Goris se refirió sin rodeos a su paso por MasterChef Celebrity (Telefe) y compartió una mirada tan sincera como autocrítica sobre la experiencia. “Tuve una carrera construida en cuatro décadas y terminada en dos semanas de MasterChef ”, lanzó con ironía, dejando en claro el impacto que tuvo su participación en el reality gastronómico.
Con la franqueza que la caracteriza, la actriz también se refirió a las condiciones en las que cocinaba y al inesperado rol del público: “Era muy modesta mi cocina y yo pensaba que el juicio terrible iba a ser de los tres chefs, pero no, mis jueces más severos estaban en Instagram con pantuflas ”.
En esa misma línea, sumó detalles sobre los comentarios negativos que debió enfrentar. “Tuve muchos haters que me decían que cocinaba mal, que me levante los anteojos y que me ate el pelo”, recordó, evidenciando el nivel de exposición al que se vio sometida durante su paso por el certamen.
“Yo pensaba que esto era con más ayuda porque le había dicho a mi representante que no sabía cocinar nada y él me dijo: ‘Esther, es un programa de televisión ’”, explicó.
Por último, relató cómo fue adaptarse a la dinámica del ciclo una vez dentro del estudio. Tras contar que al comenzar le aclararon que debía resolver todo por su cuenta, concluyó: “Yo preguntaba qué vamos a cocinar y me decían que me enteraba cuando estaba en el piso”.