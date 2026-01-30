Un risotto fallido lo dejó con delantal negro y un pase directo a la eliminación de MasterChef

Plato de Andy Chango

Minutos después, el desenlace fue inevitable: Andy recibió el delantal negro y quedó automáticamente enviado a una nueva gala de eliminación. Agotado y decepcionado, sorprendió a todos con una salida tan irónica como genial: se fabricó su propia medalla negra.

“Me mandé a fabricar una medalla negra. Nunca me van a dar una ellos”, lanzó, generando risas y asombro en el jurado. Desde el balcón, Marixa Balli reaccionó fascinada: “Sacó una medalla negra, decime de dónde la sacó, cómo la hizo… es un genio”.

“Una genialidad”, coincidió Martitegui, mientras Wanda Nara fue un paso más allá y lo chicaneó: “Es como que ya lo sabías… ¿vos tenés alguna bruja que te tira las cartas y te avisó del delantal negro?”.

En una noche donde las medallas oficiales fueron de oro para La Reini y de plata para Cachete Sierra, Andy Chango se quedó con la más comentada: una medalla negra hecha a mano, fiel a su estilo y directo al duelo del próximo lunes para luchar por la permanencia.

Cómo fue el paso de Esther Goris por MasterChef Celebrity

Durante su visita a Intrusos (América TV), Esther Goris se refirió sin rodeos a su paso por MasterChef Celebrity (Telefe) y compartió una mirada tan sincera como autocrítica sobre la experiencia. “Tuve una carrera construida en cuatro décadas y terminada en dos semanas de MasterChef ”, lanzó con ironía, dejando en claro el impacto que tuvo su participación en el reality gastronómico.

Con la franqueza que la caracteriza, la actriz también se refirió a las condiciones en las que cocinaba y al inesperado rol del público: “Era muy modesta mi cocina y yo pensaba que el juicio terrible iba a ser de los tres chefs, pero no, mis jueces más severos estaban en Instagram con pantuflas ”.

En esa misma línea, sumó detalles sobre los comentarios negativos que debió enfrentar. “Tuve muchos haters que me decían que cocinaba mal, que me levante los anteojos y que me ate el pelo”, recordó, evidenciando el nivel de exposición al que se vio sometida durante su paso por el certamen.

“Yo pensaba que esto era con más ayuda porque le había dicho a mi representante que no sabía cocinar nada y él me dijo: ‘Esther, es un programa de televisión ’”, explicó.

Por último, relató cómo fue adaptarse a la dinámica del ciclo una vez dentro del estudio. Tras contar que al comenzar le aclararon que debía resolver todo por su cuenta, concluyó: “Yo preguntaba qué vamos a cocinar y me decían que me enteraba cuando estaba en el piso”.

